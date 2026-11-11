Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области

Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области

Tекст: Ольга Иванова

«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.

Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.

В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.