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Оперативные службы начали работу на местах падения дронов в Омской области
Оперативные службы работают на местах падения дронов в Омской области
На местах падения обломков беспилотников в Омской области начали работу оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», – сообщил Хоценко в «Макс». Губернатор призвал жителей региона не выходить на улицу, не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников российскими силами противовоздушной обороны.
Во вторник губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил о повреждении промышленного объекта и двух дачных домов в результате массированной атаки беспилотников.
В понедельник в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщили о гибели трех человек при атаках украинских дронов.