Junge Welt: Вступление Украины в ЕС откладывается как минимум до 2035 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз не одобрил скорое присоединение Киева к объединению, пишет Junge Welt. Автор статьи связывает отсрочку с политическим кризисом на Украине, включая отставку кабинета министров и главы Минобороны Михаила Федорова.

На прошедшей во вторник в Брюсселе конференции стран-кандидатов обсуждались перспективы расширения ЕС. В ней участвовали Албания, Молдавия, Черногория и Украина. Однако быстрый путь в Евросоюз открылся только для Черногории, о чем в среду написала газета FAZ.

Планы украинского руководства войти в состав ЕС в 2028 году вряд ли осуществятся, отмечает немецкое издание. По оценкам европейских дипломатов, вступление Украины в блок станет возможным не раньше 2035 года. Журналист Junge Welt подчеркнул, что интеграция оборонных отраслей также продвигается медленнее, чем ожидала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировало мощный внутриполитический кризис в стране.

При этом, исполняющий обязанности главы украинского МВД Игорь Клименко отказался переходить на пост руководителя военного ведомства. Ранее еЕврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала нереализуемыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.