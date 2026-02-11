  • Новость часаВ школе в Канаде после стрельбы обнаружены шесть тел
    Культ личности породил конфликт между США и Польшей
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    32 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    11 февраля 2026, 06:46

    Австрия заявила, что цены на энергоносители душат европейскую промышленность

    Канцлер Австрии Штокер: Цены на энергоносители душат европейскую промышленность

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская промышленность сталкивается с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.

    Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.

    В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».

    10 февраля 2026, 10:15
    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

    Супруга адвоката Генриха Падвы сообщила о смерти мужа из-за инсульта

    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной смерти российского адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.

    Генрих Падва, заслуженный юрист России и один из самых известных адвокатов страны, скончался в возрасте 94 лет от инсульта, пишут «Известия».

    О причинах смерти журналистам сообщила супруга Падвы Оксана Мамонтова, добавив, что дата и место похорон пока не определены.

    Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. После окончания школы он с первой попытки не поступил в Московский юридический институт, но спустя год начал учиться в Минском юридическом институте, а затем вернулся в Москву и окончил юридический вуз в 1953 году. Историческое образование Падва получил заочно в Калининском педагогическом институте в 1961 году.

    Свою карьеру Падва начал в Тверской области, где работал единственным адвокатом в маленьком райцентре и защищал простых сельчан. В 1971 году он переехал в Москву, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных адвокатов страны и вошел в президиум Московской городской коллегии адвокатов, а позже возглавил НИИ адвокатуры, передает РИА «Новости».

    Падва был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 1995 году вместе с коллегами основал одно из первых адвокатских бюро «Падва и Партнеры». За годы практики он защищал интересы крупных российских и иностранных компаний, известных государственных и общественных деятелей, а также предпринимателей.

    Среди его подзащитных были Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Павел Бородин, Анатолий Сердюков, Алишер Усманов, а также такие медийные клиенты, как «Известия» и «Коммерсантъ».

    Падва был награжден золотой медалью имени Федора Плевако, почетным знаком Российского национального фонда «Общественное признание» и неоднократно входил в списки лучших юристов страны.

    Адвокат Максим Пашков сообщил, что известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни.

    Комментарии (14)
    10 февраля 2026, 15:40
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    Комментарии (65)
    10 февраля 2026, 17:22
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (3)
    10 февраля 2026, 21:44
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    Комментарии (18)
    10 февраля 2026, 11:59
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Вера Басилая

    Боец СВО развелся с жительницей Белгорода, оскорбившей белгородцев на видео.

    Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».

    Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.

    По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.

    Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.

    Комментарии (7)
    10 февраля 2026, 14:51
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева

    ФСБ показала видео признания третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России распространила видео с признанием Павла Васина, задержанного по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    ФСБ России опубликовала видео с признанием третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам задержанного Павла Васина, он был завербован в сентябре 2025 года Любомиром Корбой для работы на СБУ.

    «Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева», – признался Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Васин признался в слежке за офицерами Минобороны и предоставлении транспорта диверсантам для подготовки теракта.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние десять лет искал работу и накопил долг более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.

    Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.

    Комментарии (4)
    10 февраля 2026, 22:02
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 21:02
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 14:10
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын ранее арестованного фигуранта покушения на генерала Владимира Алексеева Виктора Васина Павел признался в слежке за офицерами Минобороны и обеспечении диверсантов транспортом для подготовки теракта, сообщили в ФСБ.

    Павел Васин, сын ранее арестованного Виктора Васина, помогал сообщникам в слежке за российскими военными, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным ведомства, фигурант обеспечивал группу транспортом и техническими средствами.

    Задержанный также собирал данные о местах жительства и автомобилях других объектов в интересах украинских спецслужб. Он дал признательные показания, сообщив, что группа вела наблюдение еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны. Эту информацию злоумышленники планировали использовать для совершения новых терактов.

    Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние 10 лет искал работу, у него скопился долг в размере более 831 тыс. рублей.

    Другой обвиняемый Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских спецслужб. Ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 20:44
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».

    Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».

    Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.

    Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.

    Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 10:54
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 08:25
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупный подрядчик Министерства обороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) в деле о банкротстве осужденного бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова заявил два требования к нему на сумму свыше 405 млн рублей.

    Компания ГУОВ подала в деле о банкротстве Иванова два требования на общую сумму более 405 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Одно из требований, на около 217 млн рублей, основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

    ГУОВ занимается строительством жилых домов, специальных объектов и образовательных учреждений для нужд Минобороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов, а через месяц после ухода возглавил пост замминистра обороны.

    Ранее суд признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Сам Иванов заявлял, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 09:33
    Токаев сообщил о завершении суперпрезидентской эпохи в Казахстане

    Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления

    Токаев сообщил о завершении суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Казахстан сменит суперпрезидентскую модель управления на президентскую республику с усилением роли парламента и пересмотром конституционных основ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Казахстан завершает переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает ТАСС.

    По его словам, ключевую роль теперь будет играть парламент, что отражает курс последних лет на политические реформы и усиление парламентской ветви власти.

    Токаев подчеркнул: «Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом». Он также отметил, что предлагаемые изменения органично продолжают начатые ранее преобразования, включая конституционную реформу 2022 года.

    Президент добавил, что на повестку дня выходит вопрос о полной перезагрузке конституционных основ государства, что должно обеспечить дальнейшее развитие страны по новому политическому курсу.

    Напомним, в конце января власти Казахстана опубликовали проект новой Конституции. В документе предусмотрели возможность для президента назначить преемника.

    Кроем того в проекте новой Конституции изменили статус русского языка.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 13:39
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 14:07
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 23:17
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (3)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации