Рябков: Тарифы неприемлемы как способ установления доминирования одной державы
Экономическое давление и ограничения – это недопустимые инструменты для навязывания гегемонии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Тарифы и принудительные меры всех видов – это неприемлемые способы установления доминирования одной державы», указал Рябков в интервью Indian Express, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что текущая американская политика сводится к желанию Вашингтона получать выгоду исключительно для себя, игнорируя интересы остальных. По его мнению, такой односторонний подход представляет собой худшее проявление эгоизма на международной арене.
Говоря о двусторонних связях, замминистра отметил готовность Москвы расширять сотрудничество настолько, насколько этого пожелает индийская сторона. Он напомнил, что в республике с населением 1,5 млрд человек и быстрым экономическим ростом должно найтись место для каждого партнера.
Представитель внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что председательство Индии в БРИКС станет одним из самых результативных. Рябков ожидает, что объединение станет более практичным и узнаваемым в мире благодаря усилиям Нью-Дели.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что американская сторона желает установить контроль над всеми маршрутами обеспечения всех ведущих стран и континентов энергоносителями.