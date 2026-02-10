Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Песков заявил о неизбежности СВО из-за позиции Запада
Специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва и президент России до последнего старались урегулировать ситуацию мирными средствами, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что решение о начале спецоперации было принято только после исчерпания всех дипломатических возможностей. Он добавил, что для России всегда был предпочтителен мирный путь.
«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», – сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.
