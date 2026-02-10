Песков заявил о неизбежности СВО из-за позиции Запада

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Пескова, Москва и президент России до последнего старались урегулировать ситуацию мирными средствами, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что решение о начале спецоперации было принято только после исчерпания всех дипломатических возможностей. Он добавил, что для России всегда был предпочтителен мирный путь.

«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», – сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

