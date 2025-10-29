  • Новость часаРогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Рогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
    Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции
    «Аэрофлот» получил право ремонтировать двигатели для Boeing и Airbus
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    3 комментария
    29 октября 2025, 11:10 • Общество

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине?

    На днях официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала певице Алле Пугачевой и другим уехавшим из страны россиянам ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. По мнению Захаровой, эта книга поможет «открыть глаза» и узнать правду о происходящем.

    Дипломат подчеркнула, что обладатели европейских паспортов привыкли комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    Презентация книги Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» состоялась 24 октября в Москве. Автор рассказывает не только о преступлениях ВСУ, но и предупреждает об опасности фальсификации истории Второй мировой войны, борется с русофобией и анализирует феномен «украинизации» европейской политической повестки.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Как отмечают книжные издатели, произведения о специальной военной операции помогают осмыслить произошедшее, знакомят читателей с судьбами участников и очевидцев, а также раскрывают глубину человеческих переживаний в экстремальных условиях.

    Среди авторов этих книг историки и именитые писатели, военные корреспонденты, бойцы и даже волонтеры. В этих произведениях говорится не только о боевых действиях, но и осмысляются их предпосылки. СВО вывела на новый уровень военную прозу, которая всегда играла важную роль в сохранении памяти о ключевых событиях и помогала разобраться в сути происходящего.

    В середине октября по поручению президента России Владимира Путина проводилась Первая Нижегородская книжная ярмарка, в рамках которой проходил вечер Z-поэзии и круглый стол «Z-проза».

    В мае этого года вышла в свет книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Родина. Вера. Победа». В ней патриарх делится размышлениями о том, «что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году» и почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России. В книге говорится о героизме прошлых поколений, как и ради чего воевали русские воины.

    По данным книжного сервиса «Литрес», самым популярным произведением про специальную военную операцию в первом полугодии этого года была книга «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова. Спрос на подобную литературу увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На втором и третьем местах автобиографическая повесть «С шевроном «Вагнер» автора Габыча и ее аудиоверсия. Дальше идет фантастический роман «Резервист» Владимира Поселягина, книга журналиста Николая Андреева о подвигах добровольцев, а также работы таких авторов, как Олег Рой и Евгений Николаев.

    В экспертной среде считают, что особое внимание нужно уделять исторической литературе, потому что первопричины многих событий последних лет уходят корнями в далекое прошлое.

    «Я бы посоветовал сперва прочитать учебники под редакцией Владимира Мединского, Анатолия Торкунова и Александра Чубарьяна. Это новая линейка единых учебников с 5 по 11 класс на основе широкого круга источников. Книги написаны интересным и доступным языком. Эти учебники будут интересны не только школьникам, но и взрослым», – считает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

    По его словам, эти книги рассказывают о воссоединении Великой и Малой Руси, позволяют заглянуть в события XX века и начала нынешнего. «В этих книгах четко рассказано о причинах СВО, как Запад творил из Украины анти-Россию, почему это произошло и каким образом украинское общество настраивали против РФ», – отметил историк.

    Также он советует прочитать выпущенный недавно РВИО совместно с издательством «Просвещение» учебник для школьников 10–11-х классов «Военная история России», где тоже рассказано о причинах начала спецоперации.

    «Еще у нас вышли новые «Черные книги» по истории украинского вопроса. В небольших брошюрах рассказано, как в XIX веке формировалась антирусская направленность, как Украина жила в советское время и во что ее превратили после 1991 года. Эти книги доступны на сайте РВИО», – добавил Мягков.

    Также эксперты настаивают на необходимости изучения природы украинского национализма, что позволит эффективнее ему противодействовать. «Могу порекомендовать монографию Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». Обязательно почитайте книги историка Петра Толочко, особенно его труд «От Руси до Украины», посвященный истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси и до наших дней», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Особого внимания заслуживают книги историка Олеся Бузины и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который тоже писал об истории конфликта, – добавила правозащитник. –

    Все эти книги понятно объяснят, откуда взялось «украинство» и какой колоссальный ущерб оно приносит населению Украины и гражданам России».

    «Я настойчиво рекомендовал бы книгу «Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок», которая вышла в США в 2024 году. Ее написал Гленн Дисен, профессор Института бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии. Эта содержательная книга переведена на русский язык и показывает развитие событий, предпосылки конфликта на Украине более чем адекватно», – считает Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

    По его словам, книги о событиях на Украине главным образом пишут исследователи в России, США и Великобритании. «Естественно, определенный нарратив создается в Польше. Но за пределами Запада и России эта тема не настолько, видимо, интересна, либо там не хватает специалистов», – рассуждает спикер.

    По мнению историка, работа британского профессора Ричарда Саквы «Линия фронта – Украина. Кризис на пограничных территориях» тоже заслуживает внимания российских читателей. «Книга была издана сразу после событий 2014 года, но дает вполне адекватную картину конфликта 2013-2014 годов, приведшего к гражданской войне, к отделению Донецкой и Луганской народных республик», – добавил Дюков.

    В свою очередь политолог и писатель Владимир Корнилов порекомендовал в первую очередь ознакомиться с его книгой «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта». «На мой взгляд, это лучшее, что есть на эту тему. Также рекомендую книги Олеся Бузины и книгу «Эпоха мертворожденных» Глеба Боброва. Эта книга предсказала войну из-за Донбасса. То есть это уже о многом говорит», – подчеркнул писатель.

    Главное
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Китай возобновил закупки американской сои
    В Приморье запретили продавать топливо подросткам младше 16 лет
    Для «крабового короля» Кана попросили 24 года колонии строгого режима
    Лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург на достройку

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации