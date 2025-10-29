Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

Tекст: Андрей Резчиков

На днях официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала певице Алле Пугачевой и другим уехавшим из страны россиянам ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. По мнению Захаровой, эта книга поможет «открыть глаза» и узнать правду о происходящем.

Дипломат подчеркнула, что обладатели европейских паспортов привыкли комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

Презентация книги Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» состоялась 24 октября в Москве. Автор рассказывает не только о преступлениях ВСУ, но и предупреждает об опасности фальсификации истории Второй мировой войны, борется с русофобией и анализирует феномен «украинизации» европейской политической повестки.

«Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

Как отмечают книжные издатели, произведения о специальной военной операции помогают осмыслить произошедшее, знакомят читателей с судьбами участников и очевидцев, а также раскрывают глубину человеческих переживаний в экстремальных условиях.

Среди авторов этих книг историки и именитые писатели, военные корреспонденты, бойцы и даже волонтеры. В этих произведениях говорится не только о боевых действиях, но и осмысляются их предпосылки. СВО вывела на новый уровень военную прозу, которая всегда играла важную роль в сохранении памяти о ключевых событиях и помогала разобраться в сути происходящего.

В середине октября по поручению президента России Владимира Путина проводилась Первая Нижегородская книжная ярмарка, в рамках которой проходил вечер Z-поэзии и круглый стол «Z-проза».

В мае этого года вышла в свет книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Родина. Вера. Победа». В ней патриарх делится размышлениями о том, «что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году» и почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России. В книге говорится о героизме прошлых поколений, как и ради чего воевали русские воины.

По данным книжного сервиса «Литрес», самым популярным произведением про специальную военную операцию в первом полугодии этого года была книга «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова. Спрос на подобную литературу увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором и третьем местах автобиографическая повесть «С шевроном «Вагнер» автора Габыча и ее аудиоверсия. Дальше идет фантастический роман «Резервист» Владимира Поселягина, книга журналиста Николая Андреева о подвигах добровольцев, а также работы таких авторов, как Олег Рой и Евгений Николаев.

В экспертной среде считают, что особое внимание нужно уделять исторической литературе, потому что первопричины многих событий последних лет уходят корнями в далекое прошлое.

«Я бы посоветовал сперва прочитать учебники под редакцией Владимира Мединского, Анатолия Торкунова и Александра Чубарьяна. Это новая линейка единых учебников с 5 по 11 класс на основе широкого круга источников. Книги написаны интересным и доступным языком. Эти учебники будут интересны не только школьникам, но и взрослым», – считает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

По его словам, эти книги рассказывают о воссоединении Великой и Малой Руси, позволяют заглянуть в события XX века и начала нынешнего. «В этих книгах четко рассказано о причинах СВО, как Запад творил из Украины анти-Россию, почему это произошло и каким образом украинское общество настраивали против РФ», – отметил историк.

Также он советует прочитать выпущенный недавно РВИО совместно с издательством «Просвещение» учебник для школьников 10–11-х классов «Военная история России», где тоже рассказано о причинах начала спецоперации.

«Еще у нас вышли новые «Черные книги» по истории украинского вопроса. В небольших брошюрах рассказано, как в XIX веке формировалась антирусская направленность, как Украина жила в советское время и во что ее превратили после 1991 года. Эти книги доступны на сайте РВИО», – добавил Мягков.

Также эксперты настаивают на необходимости изучения природы украинского национализма, что позволит эффективнее ему противодействовать. «Могу порекомендовать монографию Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма». Обязательно почитайте книги историка Петра Толочко, особенно его труд «От Руси до Украины», посвященный истории формирования и развития Украины со времен Древней Руси и до наших дней», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«Особого внимания заслуживают книги историка Олеся Бузины и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который тоже писал об истории конфликта, – добавила правозащитник. –

Все эти книги понятно объяснят, откуда взялось «украинство» и какой колоссальный ущерб оно приносит населению Украины и гражданам России».

«Я настойчиво рекомендовал бы книгу «Конфликт на Украине и евразийский мировой порядок», которая вышла в США в 2024 году. Ее написал Гленн Дисен, профессор Института бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии. Эта содержательная книга переведена на русский язык и показывает развитие событий, предпосылки конфликта на Украине более чем адекватно», – считает Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

По его словам, книги о событиях на Украине главным образом пишут исследователи в России, США и Великобритании. «Естественно, определенный нарратив создается в Польше. Но за пределами Запада и России эта тема не настолько, видимо, интересна, либо там не хватает специалистов», – рассуждает спикер.

По мнению историка, работа британского профессора Ричарда Саквы «Линия фронта – Украина. Кризис на пограничных территориях» тоже заслуживает внимания российских читателей. «Книга была издана сразу после событий 2014 года, но дает вполне адекватную картину конфликта 2013-2014 годов, приведшего к гражданской войне, к отделению Донецкой и Луганской народных республик», – добавил Дюков.

В свою очередь политолог и писатель Владимир Корнилов порекомендовал в первую очередь ознакомиться с его книгой «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта». «На мой взгляд, это лучшее, что есть на эту тему. Также рекомендую книги Олеся Бузины и книгу «Эпоха мертворожденных» Глеба Боброва. Эта книга предсказала войну из-за Донбасса. То есть это уже о многом говорит», – подчеркнул писатель.