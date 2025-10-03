  • Новость часаКитайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    Как СВО оживляет исторические фантомы

    @ Александр Лыскин/РИА Новости

    3 октября 2025, 08:44 Мнение

    Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Необъявленная война НАТО против России постоянно рождает новый зловещий креатив. Как побольнее ударить по нашей стране? Как сломить нашу стойкость, истощить наши ресурсы, вызвать в нашем обществе недовольство, неуверенность в своих силах?

    Очередную идею на эту тему предложил публике бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Украине нужно поставить дальнобойные ракеты, чтобы целенаправленно расстреливать русский Крым. По его мнению, необходимо «задушить» Крым, сделать его «непригодным для жизни».

    Как видим, речь уже идет не о борьбе с российской «военной угрозой», а о безжалостном терроре против мирного населения. Впрочем, людоедский характер британской цивилизации – давно ни для кого не секрет. Эта островная банка с пауками столетиями отбирала человеческий материал по принципу максимальной свободы от моральных ограничений. Недаром сама концепция естественного отбора родилась именно в голове англичанина.

    Вы можете сказать, что не стоит столь живо реагировать на откровения отставника, ведь сегодня он просто частное лицо – мало ли «экспертов» выступает в телеящике? Эти британские министры меняются быстрее, чем девочки в борделе: после Бена Уоллеса пришел Грант Шэппс, теперь в том же кресле сидит Джон Хили, поди упомни всех этих чертей. Да и Хили скоро уйдет в небытие вместе с кабинетом Стармера.

    Однако не забудем о том, что Уоллес возглавлял британское военное ведомство в 2019–2023 годах, то есть именно он руководил разработкой стратегии ответа Великобритании на российскую спецоперацию. А что на уме у нынешних британских стратегов? Полагаю, ничего хорошего, хотя об этом они, наверное, тоже начнут охотнее говорить только после отставки.

    Помимо прочего, есть подозрения, что фиксация на Крыме – это чисто британская черта, имеющая наследственный характер. В 1854–1855 годах армии Ее Величества пришлось предметно познакомиться с нашим прекрасным полуостровом. Считается, что Крымскую войну Британская империя вместе с французами, турками и, прости господи, сардинцами выиграла. Россию удалось лишить Черноморского флота, связать иными ограничениями. Однако Крымская война принесла славу и русскому оружию: Крым-то мы отстояли, а гордых хозяев морей здорово потрепали.

    Самоубийственная «атака легкой кавалерии», воспетая поэтом-лауреатом Альфредом Теннисоном, унесла жизни представителей многих аристократических семейств. Да и после Теннисона об этой военной неудаче, ставшей для англичан чем-то вроде нашей Цусимы, писали стихи и снимали фильмы. Возможно, эта рана не зажила до сих пор.

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Сорвать следующий курортный сезон, стереть в порошок ненавистный Крымский мост, взорвать подвалы Массандры, да что угодно. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Для нации, давно пережившей пик своего могущества и живущей фантомом былого величия, расчесывание исторических комплексов – неизбежная часть пропагандистского репертуара. Как же так, спустя полтораста лет русские еще смеют владеть Крымом? А что оставили за собой британцы? Гибралтар? Фолклендские острова? Да и это – надолго ли? Обидно, джентльмены.

    Но ведь и британский ресентимент, заставляющий местных политиков фиксироваться на Крыме – лишь часть общей клинической картины европейского сознания. Специальная военная операция, проводимая Россией, вообще гальванизировала кадавры империализма в странах, которые, казалось бы, давно забыли о своем воинственном прошлом. И тут уж у кого что болит, тот о том и говорит, и думает. А подчас и строит планы на будущее.

    Украина в последние годы стала полигоном для обкатки и новых видов оружия, и новых методов ведения боя. И точно так же украинский ТВД и даже территории, выходящие за его рамки, стали лабораторией для оживления исторических фантазий, напоминающего клонирование вымерших динозавров по обрывку ДНК.

    Французы, например, чувствуют неодолимую тягу к Одессе. Помнится, были они там во время нашей Гражданской войны. Тогда морячкам в кепках с помпончиками пришлось уйти несолоно хлебавши. Но как же хочется вернуться! Поэтому оккупация Одессы, размещение там французского контингента становится заветной мыслью президента Макрона. Именно в район Одессы, на теплое побережье, отдаленно напоминающее Прованс, как мухи на мед, слетаются французские военные советники. Там они время от времени попадают под удары российских «гераней», но охота пуще неволи. Отчасти именно этим мотивом объясняется активность Франции в «коалиции желающих»: а давайте так переиграем историю, чтобы Одесса опять стала наша и мы оттуда больше не уходили?

    В Германии, власти которой не скрывают курса на возрождение милитаризма, своя историческая боль – Курская дуга, с которой в 1943 году начался надлом нацистского рейха, приведший его к краху. Возможность переиграть этот эпизод из прошлого воодушевила немцев в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Опять же, игра-стрелялка, в которой за тебя стреляют и гибнут другие – вещь беспроигрышная. Но как же приятно было некоторым немцам осознавать, что германские «леопарды» снова ползут по курской земле.

    Парад исторического ресентимента не мог обойти и Польшу. В этом смысле показательно признание польского президента Кароля Навроцкого в том, что он периодически беседует с духом Юзефа Пилсудского – великого вождя поляков (по сути, банального фашиста), которому удалось на время прирезать к Речи Посполитой Западную Украину и Западную Белоруссию. Бен Уоллес хотя бы не позорится разговорами с покойным лордом Регланом, но в сознании польских политиков ликует вольный дух оперетты.

    Всё это – еще одна причина, по которой мы обязаны защитить Крым, защитить наши НПЗ, которые враг стремится выбить один за другим, защитить Петербург, на который, небось, тоже точат зубы осмелевшие шведы с финнами. Вовремя обломать прорезающиеся клыки европейских стран, которым почему-то надоело быть травоядными – это важно не только для нас самих. Это важно и для Европы, которая в очередной раз рискует искупаться в крови.

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

    В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, большинство голосов получит партия экс-премьер-министра Андрея Бабиша, но для формирования правительства ему придется создать коалицию с другими партиями. Бабиш обещает радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Эксперты предупреждают, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, но можно рассчитывать на восстановление испорченных с Россией за последние годы отношений. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Почему я иду на выборы?

Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

