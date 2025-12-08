Иностранных журналистов допустили к «Итогам года» с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

«Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».

Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.

Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.