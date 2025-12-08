Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
Иностранных журналистов допустили к «Итогам года» с Путиным
В этом году иностранные журналисты вновь получили возможность принять участие в мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», которое состоится 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.
«Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.
В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».
Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.