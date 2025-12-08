Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.0 комментариев
Кремль: Путин во вторник вручит медали «Золотая Звезда» Героям России
В День Героев Отечества, 9 декабря, президент Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России, сообщил Кремль.
По информации из Telegram-канала Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашены более 200 человек – как военных, так и гражданских, отмеченных за проявленные мужество и героизм.
В числе участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные по меньшей мере тремя орденами Мужества.
В июле Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.
В августе в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.
В июле министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.