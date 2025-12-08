  • Новость часаКремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами
    Газовоз «Валера» доставил первую после введения санкций партию СПГ Газпрома в Китай
    Датская прокуратура закрыла дела по обвинению россиянки в шпионаже
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на нечитавшего мирный план Зеленского
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    2 комментария
    8 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Кремль анонсировал вручение Путиным Героям России медалей «Золотая Звезда»

    Кремль: Путин во вторник вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День Героев Отечества, 9 декабря, президент Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашены более 200 человек – как военных, так и гражданских, отмеченных за проявленные мужество и героизм.

    В числе участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные по меньшей мере тремя орденами Мужества.

    В июле Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

    В августе в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.

    В июле министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    6 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    Комментарии (13)
    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (4)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    Комментарии (11)
    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (3)
    7 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 314 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на телеканал «Россия 24», среди обратившихся 67% составляют женщины, а мужчины отправили 33% сообщений. Основную часть обращений составляют вопросы, затрагивающие социальную сферу – от поддержки семей и пенсионных выплат до здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Второй по популярности темой среди обращений стала спецоперация на Украине: граждан интересует поддержка бойцов, оборонные вопросы и связанные с ними социальные гарантии. Также участники активно поднимают вопросы, напрямую связанные с российской экономикой.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    Комментарии (7)
    5 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Президент Индии устроила прием в честь визита в страну Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал кадры с государственного приема, который провела президент Индии Дроупади Мурму в честь президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале Кремля размещено видео из Президентского дворца. На записи Путин сидит рядом с индийским премьером Нарендрой Моди.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму.

    Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 19:41 • Новости дня
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую неделю приема вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 350 тыс. обращений, большинство из них касается социальной политики и спецоперации на Украине, такие данные приводятся в эфире «Первого канала».

    Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, прозвучавшие в эфире «Первого канала». Как отметили в эфире, операторы колл-центра принимают вопросы от граждан круглосуточно, работая в режиме нон-стоп.

    Самыми востребованными темами для обращений стали «социальная политика», «специальная военная операция», «экономика», «инфраструктура» и вопросы, связанные с категорией «государство и общество». Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Лолита Леонтьева пояснила: «В социальной политике наиболее популярная подкатегория – пенсия и социальная гарантия, семья и дети, в экономике больше всего обращений поступает по тематике занятость и зарплата».

    Согласно обнародованной статистике, мужчины направили 33% запросов, женщины – 67%.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин индийской поговоркой описал дух отношений Москвы и Нью-Дели
    Путин индийской поговоркой описал дух отношений Москвы и Нью-Дели
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о схожести духа и традиций между Россией и Индией, используя индийскую поговорку «вместе пойдем – вместе вырастем».

    На торжественном приеме, который устроила президент Индии Драупади Мурму, Путин подчеркнул, что эти слова емко отражают отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, Москва готова продолжать делать все необходимое для укрепления и дальнейшего развития стратегического партнерства с Нью-Дели.

    Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии. Он заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Индии

    Кремль: Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму

    Путин встретился с президентом Индии
    @ Константин Завражин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с индийским коллегой Дроупади Мурму, сообщили в Кремле.

    Информация о встрече лидеров появилась в Telegram-канале Кремля. Она состоялась в рамках государственного визита Путина в Индию.

    Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин завершил государственный визит в Индию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию.

    Самолет главы государства Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел с авиабазы ВВС Палам под Нью-Дели, где его сопровождали представители индийской стороны, передает ТАСС.

    Путин прибыл в Индию накануне. Его встретил у трапа лично премьер-министр Нарендра Моди, после чего оба лидера в неформальной обстановке провели несколько часов в резиденции главы индийского правительства. На протяжении визита прошли масштабные переговоры с индийскими официальными лицами и представителями бизнеса.

    В ходе поездки президент России принял участие в Российско-индийском бизнес-форуме и возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.

    При отлете Путин прибыл на летное поле на автомобиле «Аурус». У трапа его провожал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, а президент тепло поблагодарил индийских военных за обеспечение безопасности визита.

    В пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Ушаков: Тема Украины могла быть одной из главных в беседе Путина и Моди

    Ушаков: Тема Украины могла быть одной из главных в беседе Путина и Моди тет-а-тет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тема урегулирования ситуации на Украине, вероятно, стала одной из центральных в ходе неформальных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В комментарии Первому каналу Ушаков сообщил, что Москва представила индийским коллегам подробности недавних контактов с Вашингтоном, а индийская сторона поддержала усилия России по мирному урегулированию и переговорному процессу, передает ТАСС.

    «Когда руководители России и Индии обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одной из главных», – особо отметил Ушаков.

    Ранее Путин поблагодарил Моди за переговоры тет-а-тет. Беседа президента России и индийского премьера тет-а-тет продлилась 2,5 часа.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достигнутые договоренности между Россией и Индией смогут значительно продвинуть отношения двух стран в различных областях, заявил президент России Владимир Путин на приеме, который прошел по приглашению президента Индии Драупади Мурму в его честь.

    Путин подчеркнул, что совместное итоговое программное заявление, утвержденное им и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, определяет обширные перспективы сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры, передает ТАСС.

    «Уверен, что этот документ и другие достигнутые [в ходе переговоров] значительные договоренности придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей [РФ и Индии]», – заявил президент России.

    Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытая и конструктивная атмосфера царила на российско-индийских переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул это на торжественном приеме, который президент Индии Драупади Мурму организовала в его честь, передает ТАСС.

    «Наши переговоры с индийскими друзьями вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера», – сказал Путин.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму. Кремль опубликовал кадры с государственного приема в честь российского лидера.

    Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры общения с президентом России Владимиром Путиным, которому подарила вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

    В пятницу в Индии состоялась церемония запуска нового телеканала RT India, который начал вещание из Нью-Дели 5 декабря. Саму трансляцию запустили Путин и Симоньян, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram Симоньян опубликовала кадры общения с президентом. По словам Симоньян, она приобрела вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и памятной надписью: «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа. «Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», – сказала Симоньян, обращаясь к Путину, на что он поблагодарил ее: «Спасибо большое».

    Также Симоньян рассказала, что продавец не сразу понял значение надписи на вазе и уточнил, означает ли это, что воссоединение произойдет только через 325 лет. «Я бы хотел раньше», – приводит Симоньян слова продавца.

    «Мы тоже, говорю, работаем над этим», – пошутила она в ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время церемонии запуска вещания RT India Путин заявил, что запрет на вещание RT в ряде стран обусловлен страхом перед правдивой информацией. В ноябре президент отметил, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году иностранные журналисты вновь получили возможность принять участие в мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», которое состоится 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

    «Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

    В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.

    Комментарии (0)
    Россия получила признание за границей как авиационная держава

Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

