Кремль анонсировал вручение Путиным Героям России медалей «Золотая Звезда»

Кремль: Путин во вторник вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашены более 200 человек – как военных, так и гражданских, отмеченных за проявленные мужество и героизм.

В числе участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные по меньшей мере тремя орденами Мужества.

В июле Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

В августе в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.

В июле министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.