Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.36 комментариев
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО
В Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.
Как сообщил Telegram-канал Минобороны, министр обороны Андрей Белоусов провел в Национальном центре управления обороной церемонию награждения военнослужащих медалями «Золотая Звезда». Высшие государственные награды были вручены участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Белоусов поздравил награжденных, выразил благодарность за их службу и отметил высокий профессионализм и самоотверженность военнослужащих. Министр пожелал героям дальнейших успехов на военной службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. В тот же день российские военные заняли село Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Несколькими днями ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.