Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку Харьковской области, а войска «Восток» освободили Поддубное в Донецкой Народной Республике.

Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.