Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
«Укринформ»: В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы.
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».
В подконтрольных украинским властям районах Запорожской области действует воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подконтрольном украинским властям Запорожье произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.
Также на территории контролируемого украинской армией города Запорожье зафиксировали несколько громких хлопков.
Кроме того, в городах Запорожье и Харьков зафиксировали взрывы.