Tекст: Вера Басилая

Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.