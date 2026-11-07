Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы

Уроженку Украины выслали из Словакии за угрозу взорвать концерт Светланы Лободы

Tекст: Вера Басилая

Гражданка Украины Алена М. получила запрет на въезд в Словакию на два года после угроз устроить взрыв на выступлении певицы Светланы Лободы в городе Кошице. Женщина приехала на концерт с подругами, однако на входе в спорткомплекс Steel Arena узнала, что подаренный ей билет является подделкой, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

Употребив виски в одном из ближайших баров, украинка позвонила в полицию. На смеси украинского и итальянского языков она пообещала взорвать артистку вместе с шоу. Прибывшие на место экстренные службы и пиротехники осмотрели арену, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не нашли. Само выступление Лободы к этому моменту уже завершилось.

Нарушительницу оперативно задержали, ей грозило лишение свободы на срок до пяти лет. В ходе разбирательства женщина раскаялась и полностью признала вину. В итоге власти Словакии выдворили ее из страны и отправили в Италию, где она легально проживает и работает последние четыре с половиной года.

В прошлом году инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе. Полиция задержала 20 человек в результате беспорядков из-за сообщения о минировании концерта блогера Ивана Золочевского в Сочи.