Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы
Уроженку Украины выслали из Словакии за угрозу взорвать концерт Светланы Лободы
В Словакии гражданку Украины задержали и выдворили из страны после того, как она пригрозила устроить взрыв на концерте певицы Светланы Лободы из-за фальшивого билета.
Гражданка Украины Алена М. получила запрет на въезд в Словакию на два года после угроз устроить взрыв на выступлении певицы Светланы Лободы в городе Кошице. Женщина приехала на концерт с подругами, однако на входе в спорткомплекс Steel Arena узнала, что подаренный ей билет является подделкой, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.
Употребив виски в одном из ближайших баров, украинка позвонила в полицию. На смеси украинского и итальянского языков она пообещала взорвать артистку вместе с шоу. Прибывшие на место экстренные службы и пиротехники осмотрели арену, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не нашли. Само выступление Лободы к этому моменту уже завершилось.
Нарушительницу оперативно задержали, ей грозило лишение свободы на срок до пяти лет. В ходе разбирательства женщина раскаялась и полностью признала вину. В итоге власти Словакии выдворили ее из страны и отправили в Италию, где она легально проживает и работает последние четыре с половиной года.
В прошлом году инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе. Полиция задержала 20 человек в результате беспорядков из-за сообщения о минировании концерта блогера Ивана Золочевского в Сочи.