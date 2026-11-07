Верховный суд Австрии разрешил лягушкам квакать по ночам

  • Новость часаМИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 16:59 • Новости дня

    Верховный суд Австрии разрешил лягушкам квакать по ночам

    Heute: Верховный суд Австрии отклонил иск из-за громкого кваканья лягушек

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный суд Австрии поставил точку в многолетнем споре соседей, официально разрешив земноводным громко квакать в садовом пруду по ночам.

    Житель коммуны Пашинг в земле Верхняя Австрия подал в районный суд на соседей по частному дому из-за ночных концертов земноводных в искусственном пруду, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Heute.

    Истец жаловался на невозможность уснуть при открытом окне. Замеры уровня шума подтвердили, что кваканье нарушает покой. Первая инстанция обязала соседей приглушить лягушек и оплатить судебные издержки на сумму 30 тыс. евро.

    Владельцы участка попытались решить проблему экологичными методами и подселили в водоем щуку, а затем подали апелляцию в земельный суд Линца. Эта инстанция встала на их сторону. Сосед попытался оспорить второе решение в Верховном суде.

    Высшая судебная инстанция отклонила апелляцию истца. В постановлении отмечается, что лягушки относятся к охраняемым видам и заселились в водоем без участия человека. Создание пруда признано законным использованием земельного участка.

    В субботу Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах.

    В среду суд в США закрыл дело российской ученой Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек.

    В мае биолог Павел Глазков объяснил громкое кваканье лягушек в Москве активной фазой спаривания.

    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    7 ноября 2026, 05:19 • Новости дня
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    Киев получил от замороженных Западом российских активов почти 50 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года за счет доходов от замороженных Западом российских активов, составила почти 50 млрд долларов, свидетельствуют данные украинского министерства финансов.

    Общая сумма средств, переданных Киеву за два года действия программы ERA, которая предусматривает финансирование за счет доходов от замороженных российских активов, достигла 49,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    С начала 2026 года Украина получила от стран Группы семи (G7) почти 10,5 млрд долларов финансовой поддержки за счет доходов с замороженных активов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов.

    В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    7 ноября 2026, 12:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине

    Эксперт Гагин: Россия применила новую тактику массированных ударов по Украине

    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Переход на использование баллистических ракет преследует цель наносить такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку, это позволяет гарантированно разрывать транспортные артерии на длительный срок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Ян Гагин. В ночь на субботу Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области, среди целей оказался Северный мост.

    «Северный мост в Киеве – это серьезная логистическая артерия. По ней передвигаются в первую очередь военные грузы, поставку которых российская армия стремится пресечь», – отметил военный эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Главное отличие нынешних ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Раньше по мосту наносились удары беспилотниками, что приводило лишь к «перфорации» дорожного покрытия.

    «Такие повреждения противник мог быстро отремонтировать или временно перекрыть железными щитами для пропуска техники, как это было в свое время на Антоновском мосту. Переход на использование баллистических ракет преследует цель нанести мосту такие повреждения, которые невозможно восстановить на скорую руку. Это позволяет гарантированно разорвать данную транспортную артерию на длительный срок», – пояснил собеседник.

    В рамках комплексного уничтожения тылового снабжения ВСУ удары наносятся не только по мостам, но и по железнодорожным хабам, веткам и придорожным складам.

    «Особое место в этой системе занимают украинские порты и суда, доставляющие грузы. Поскольку водный транспорт позволяет перевозить огромные объемы материальных средств одной единицей, Киев делал на него ключевую ставку. Систематическое огневое поражение портовой инфраструктуры лишает противника тылового обеспечения (боеприпасов, оружия, ГСМ, запчастей), поступающего от стран НАТО», – отметил спикер.

    По словам Гагина, без этих поставок воевать практически невозможно, и ВСУ вынуждены расходовать ограниченные оперативные запасы, которые не восполняются извне. «Это классический пример успешной войны на истощение, позволяющей обескровливать группировку врага по всей линии соприкосновения без лобовых наскоков и лишних потерь личного состава», – считает эксперт.

    Гагин особо отметил, что среди целей ночного удара вновь были мощности компании Fire Point. «Слухи о самостоятельной оборонной промышленности Украины сильно преувеличены. Компания Fire Point и ее ракетная программа (включая ракеты FP-7) – это во многом созданный миф о боеготовности Украины. На территории Украины эти ракеты фактически не производятся с нуля. Процесс устроен по принципу отверточной сборки (как с китайскими автомобилями): в страну завозятся готовые фрагменты и детали изделий из Британии, Франции, Германии и США. То же самое касается и большинства беспилотных систем», – рассказал собеседник.

    Точечные удары по сборочным цехам существенно затрудняют пополнение ракетного арсенала Украины. «На уничтоженных мощностях Fire Point гарантированно находились критически важные импортные комплектующие, и теперь противник лишен их на время ожидания новых поставок. Кроме того, на подобных объектах часто присутствуют иностранные консультанты или специалисты по сборке и шефмонтажу. Вероятность того, что кто-то из них попал под удар, высока, хотя официального подтверждения от украинской стороны мы вряд ли получим», – добавил эксперт.

    Успешный прилет баллистических ракет по столь защищенным объектам в Киеве наглядно подтверждает острейший дефицит средств противовоздушной обороны у противника.

    «Ярким штрихом к этой картине является недавнее поражение цели в Сумской области при помощи тяжелой авиабомбы ФАБ с модулем планирования. Такая бомба – это большая, тихоходная и заметная цель на радарах, которую технически несложно сбить. Тот факт, что она беспрепятственно долетает за сотни километров и поражает объект, прямо указывает на дыры в украинской ПВО», – подчеркнул Гагин.

    Этот дефицит имеет под собой две основные причины. «Американские комплексы ПВО, которые могли бы быть переданы Украине, США перенаправили своим союзникам в регион Персидского залива из-за обострения местной геополитической обстановки. Европейские страны предпочли оставить имеющиеся системы противовоздушной обороны для собственной защиты, отказавшись передавать их Киеву», – пояснил Гагин.

    По оценке эксперта, российская армия эффективно пользуется возникшим дефицитом ПВО, поскольку «пустоты на войне не бывает».

    В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    По данным Минобороны, успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд ВСУ.

    В Киеве в очередной раз был поражен автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, движение транспорта по мосту перекрыто в обе стороны.

    Еще одной целью стало промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго» (FP-5). Сборкой этих ракет занимается украинская оборонная компания Fire Point.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива. Также в Житомирской области ударили по электроподстанции. А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

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    6 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи активов под временное управление, напомнив, что курение убивает.

    Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

    «Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

    Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

    В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.

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    7 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

    Причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность

    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, сообщили в ее семье.

    Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, передает ТАСС.

    «Только что врач мне сообщил: причиной смерти стала сердечная недостаточность», – рассказала дочь артистки.

    Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября.

    Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. В кино актриса дебютировала в 1955 году в фильме Владимира Венгерова «Два капитана». Первую главную роль она исполнила в 1959 году в мелодраме Василия Ордынского «Сверстницы».

    Широкую известность артистке принесли роли в картинах ее супруга, писателя и режиссера Василия Шукшина, таких как «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). После ухода мужа из жизни в 1974 году она взяла двойную фамилию. В 1970-х годах Федосеева-Шукшина продолжила играть героинь из народа в фильмах «Трын-трава» и «Позови меня в даль светлую».

    Актриса активно снималась в исторических картинах, среди которых «Юность Петра», «Демидовы», «Виват, гардемарины», а также в экранизациях классики – «Мертвые души», «Маленькие трагедии», «Крейцерова соната». Всего она исполнила около 100 ролей.

    С 1974 по 1993 год Федосеева-Шукшина работала в Театре-студии киноактера. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом других премий и медалей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила о месте и дате прощания с матерью.

    В среду в семье актрисы назвали тяжелым ее состояние в реанимации.

    На прошлой неделе Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной.

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    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    7 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею

    IIHF заявила о недопуске молодежной и взрослой сборных Белоруссии на ЧМ-2027

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году, сообщила организация.

    «Принимая решение, совет IIHF учел существующие спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, билетную программу и операционное планирование. С учетом этих обстоятельств совет постановил, что национальные сборные Белоруссии не будут участвовать в этих двух чемпионатах мира в сезоне 2027 года», – заявила пресс-служба IIHF.

    Отмечается, что организация по-прежнему не согласна с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация планирует обсуждения с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея», отмечает РИА «Новости».

    В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде, а взрослый – в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства наличия правовых оснований для отстранения российских команд.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд.

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    6 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Юрий Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР, исполнитель роли Ленина актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

    «Не стало Юрия Ивановича», – передает ТАСС слова источника в окружении мастера.

    Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего стал актером Саратовского драматического театра имени К. Маркса.

    Также он играл в Воронежском и Куйбышевском драмтеатрах, труппе театра имени Ленсовета в Ленинграде. С 1967 года Каюров был актером академического Малого театра в Москве. Артист исполнил роль Ленина в 18 фильмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе причиной смерти артиста театра и кино Павла Конька стал внезапный инсульт.

    В конце прошлого года стало известно о смерти от онкологического заболевания народного артиста РСФСР, известного актера и режиссера Всеволода Шиловского.

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    6 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США принесла извинения за травму глаза россиянки Смирновой

    Федерация борьбы США извинилась за травму глаза россиянки Смирновой
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Федерация борьбы Соединенных Штатов принесла извинения за травму глаза, которую американка Морган Тернер нанесла россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

    Руководство Федерации борьбы США принесло извинения и признало умышленными действия американки Морган Тернер, которая нанесла травму глаза россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира, передает ТАСС.

    «Мы ждем полный пакет материалов из больницы. К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию», – заявил Мамиашвили.

    Глава ФСБР добавил, что американские коллеги полностью согласны с умышленным характером действий своей спортсменки. Он отметил, что вопрос о сумме компенсации и сроке дисквалификации Тернер не является приоритетным, поскольку сейчас важнее использовать этот инцидент для предотвращения подобного неспортивного поведения в будущем.

    Смирнова получила травму 27 октября в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг. Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза, после чего была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы. Тренер пострадавшей Наталья Смирнова ранее заявляла о намерении подать иск к американке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил о второй операции на глазу Елизаветы Смирновой.

    Врачи диагностировали у нее проникающее ранение глазного яблока. В понедельник спортсменке сделали первую операцию.

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    7 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

    The Globe and Mail: Гретцки поддержал запрет на участие России в МЧМ по хоккею

    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте.

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.

    «Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.

    Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    6 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    @ Stringer/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция инкриминирует 14-летнему Алексею Пекуру, избитому в тайной тюрьме под Киевом, нападение на полицейского, сообщил журналист Ростислав Шапошников.

    Об обвинениях Шапошников рассказал со ссылкой на отца подростка, передает ТАСС. «Бучанское отделение полиции обвиняет мальчишку в нападении на полицейского, хотя в это время ребенок находился в школе. Врач не поставил правильный диагноз, написал для отписки бог знает что. Ребенка выставляют как нападавшего на полицейского, хотя все видели, к какому состоянию его привели (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл) Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и те, кто «заботились» о его состоянии», – заявил журналист изданию «Страна.ua».

    По версии следствия, Пекур напал на полицейского в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Однако, как заявляет отец, в этот момент ребенок находился на занятиях в школе, а к зданию с тайной тюрьмой подошел лишь около 19:25 (20:25 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине на фоне сообщений об издевательствах в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду избитого там 14-летнего Алексея Пекура внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Днем ранее украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме.

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    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

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