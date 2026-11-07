Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Москве на проспекте Буденного грузовик спровоцировал ДТП с трамваем
В Москве на проспекте Буденного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и самосвала, который, как выяснилось, был перегружен щебнем на 15 т.
Движение трамваев № 12 и 36 на проспекте Буденного в столице было кратковременно задержано из-за аварии с участием грузовика и трамвая, сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что водитель самосвала грубо нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу трамваю № 36 во время маневра. При этом грузовик перевозил щебень с превышением максимально разрешенной массы на 15 т. Московский метрополитен уже обратился в ГИБДД для проверки этой информации.
Движение трамваев было оперативно восстановлено в течение 20 минут. Дептранс Москвы призвал водителей быть предельно внимательными вблизи трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Ломоносовском проспекте курьер на электровелосипеде столкнулся с трамваем.
В марте на северо-западе Москвы число пострадавших при ДТП с двумя трамваями достигло 22 человек. Причиной столкновения двух трамваев признали сбой системы управления.