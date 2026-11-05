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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 10:31 • Новости дня

    Священник РПЦ погиб на передовой в зоне СВО от удара украинского дрона

    РПЦ: Священник погиб в зоне СВО от целенаправленного удара дрона ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации на сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев, сообщили в Русской православной церкви.

    1 ноября 2026 года на сумском направлении в зоне СВО при исполнении пастырского долга погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона, сообщается на сайте РПЦ.

    Отмечается, что отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, поддерживал бойцов перед задачами, помогал раненым и разделял с солдатами фронтовые трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом два священнослужителя пострадали при атаке украинского беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке.

    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР.

    В прошлом году протоиерей Василий Кийко погиб во время выполнения пастырского долга в ДНР.

    Во время атаки дронов и минометного обстрела погибли священник Владимир Шутов с супругой и семья прихожан с ребенком.

    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    4 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 мск до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкирией, Крымом и Татарстаном, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об уничтожении десяти беспилотников и одном пострадавшем в Рязани.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в ночь со среды на четверг нанесла удар беспилотниками по энергетическому комплексу, обеспечивающему деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

    В Харьковской области поражен логистический терминал «Новая почта», он располагался в населенном пункте Новый Коротыч, указало ведомство в Max.

    В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции на 330 кВ.

    Также в Черном море, в 52 км к юго-западу от Одессы, поражен сухогруз с военным имуществом.

    В ночь со вторника на среду российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, удар наносился по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы.

    Во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Российский разведчик в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ

    Боец группировки «Центр» ликвидировал десяток групп украинских диверсантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий разведывательного батальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады самостоятельно ликвидировал не менее 10 диверсионных групп украинской армии на Днепропетровском направлении.

    «Примерно по группам скажу: не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», – рассказал боец ТАСС.

    Действия военнослужащего координировал командир с позывным Гефест, который следил за передвижениями противника. Защиту разведчика и его обеспечение всем необходимым взяли на себя операторы беспилотников.

    5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника в ДНР.

    В понедельник российские войска ликвидировали порядка 925 военных ВСУ в зоне спецоперации.

    Ранее российская армия в ходе стремительного стрелкового боя освободила территорию на Днепропетровском направлении.

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    4 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Идейный нацист подполковник СБУ ликвидирован в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Роман Руденко

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные ликвидировали в Днепропетровской области последователя идей Степана Бандеры, подполковника Службы безопасности Украины Романа Руденко, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Руденко Роман Васильевич – участник АТО и идейный бандеровец», – сообщил собеседник ТАСС.

    По его словам, в результате удара беспилотника «Герань» в Сумской области также был уничтожен командир роты 104-й отдельной бригады территориальной обороны лейтенант Виталий Ромась.

    Кроме того, в Харьковской области ликвидирована группа бразильских наемников из 23-го отдельного штурмового полка ВСУ, среди которых Алдиерис Туан Аяла с позывным Дойдо и Алисон Габриель Морейра де Ассис Кортес с позывным Астро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Днепропетровской области ликвидировали заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ полковника Александра Илющенко.

    В прошлом месяце в Сумской области ударом российского FPV-дрона уничтожили начальника инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии майора Александра Степановского.

    В августе на Сумском направлении ликвидировали командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.

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    4 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин поздравил религиозных деятелей с праздником после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает РИА «Новости».

    В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

     В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    5 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Спасшего военных ВС России разведчика наградили медалью Жукова

    Организовавший 18 эвакуаций разведчик Иваныч ВС России получил медаль Жукова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командира взвода глубинной разведки 96-й отдельной Нижегородской бригады с позывным Иваныч награжден медалью Жукова за организацию более 18 успешных эвакуаций военнослужащих, сообщило Минобороны.

    «Эпизодов много. Были и штурмовые действия. И много эвакуаций успешных. У меня больше 18 эвакуаций, то есть – всех донесли, всех вынесли», – заявил Иваныч ТАСС.

    В Минобороны отметили, что в День военного разведчика государственные награды получили также другие бойцы 96-й бригады 1-й гвардейской танковой армии. Старший снайпер-разведчик Сибиряк получил ранение на купянском направлении, но самостоятельно наложил жгут и продолжил сбивать тяжелые беспилотники типа «Баба-яга». Лейтенант с позывным Руж удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».

    Награждение свидетельствует о высокой выучке и профессионализме личного состава бригады, выполняющей задачи в зоне специальной военной операции, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    Также водитель-санитар медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Тюша» рассказал об эвакуации 15 раненых бойцов на автомобиле «Нива».

    Кроме того, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Афоня» сообщил о выходе под удар тяжелого дрона «Баба-яга» ради сослуживцев.

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    4 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк беспилотниками иностранного производства

    ВСУ применили иностранные дроны при ударе по офису компании в Донецке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты иностранного производства при атаке на здание телекоммуникационной компании в Донецке, сообщил СК России.

    Сотрудник следственных органов Следственного комитета России рассказал РИА «Новости», что на месте обстрела в Киевском районе Донецка были обнаружены фрагменты, предположительно от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.

    В результате атаки повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые и социальные объекты. Кроме того, четыре автомобиля были уничтожены, 18 повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ночью Вооруженные силы Украины атаковали офис телекоммуникационной компании в Донецке. В результате удара повреждения получили Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание компании.

    В тот же день при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в Пролетарском районе города погиб водитель автобуса.

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    5 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения

    Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».

    «Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.

    По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина. 

    В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.

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    4 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    ВС России поразили в Одессе сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили в Одессе сухогруз с военными грузами для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В результате удара беспилотников в порту Одессы поражено судно типа «сухогруз», которое перевозило на Украину грузы военного и двойного назначения, указало ведомство в Max.

    В ведомстве добавили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВС России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

    В воскресенье российские военные поразили морское судно с военными грузами юго-западнее Одессы и железнодорожную станцию в Сумской области.

    В субботу Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии.

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    5 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Российские разведчики добились преимущества на днепропетровском направлении

    Командир разведвзвода Сэм объяснил превосходство группировки «Центр»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» обладают преимуществом на днепропетровском направлении за счет высокой подготовки и отсутствия паники, сообщил командир разведвзвода с позывным Сэм.

    Действия разведки на днепропетровском направлении отличаются уверенностью благодаря профессионализму бойцов, передает ТАСС.

    «Бойцы в боевых действиях не теряемся, не паникуем, в отличие от врага. Мы хорошо подготовлены, и в этом мы выигрываем», – рассказал командир.

    В четверг, 5 ноября, в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир взвода штурмового отряда группировки «Центр» сообщил о дождавшейся российских военных собаке в Днепропетровской области.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления на Александровку.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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