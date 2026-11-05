Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Священник РПЦ погиб на передовой в зоне СВО от удара украинского дрона
РПЦ: Священник погиб в зоне СВО от целенаправленного удара дрона ВСУ
В зоне проведения спецоперации на сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев, сообщили в Русской православной церкви.
1 ноября 2026 года на сумском направлении в зоне СВО при исполнении пастырского долга погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона, сообщается на сайте РПЦ.
Отмечается, что отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, поддерживал бойцов перед задачами, помогал раненым и разделял с солдатами фронтовые трудности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом два священнослужителя пострадали при атаке украинского беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке.
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