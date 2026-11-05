Священник РПЦ погиб на передовой в зоне СВО от удара украинского дрона

РПЦ: Священник погиб в зоне СВО от целенаправленного удара дрона ВСУ

Tекст: Вера Басилая

1 ноября 2026 года на сумском направлении в зоне СВО при исполнении пастырского долга погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона, сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что отец Александр находился на передовой с середины 2022 года. Он совершал церковные таинства, поддерживал бойцов перед задачами, помогал раненым и разделял с солдатами фронтовые трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом два священнослужителя пострадали при атаке украинского беспилотника на территорию Богоявленского собора в Горловке.

Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР.

В прошлом году протоиерей Василий Кийко погиб во время выполнения пастырского долга в ДНР.

Во время атаки дронов и минометного обстрела погибли священник Владимир Шутов с супругой и семья прихожан с ребенком.