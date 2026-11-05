НАСА представило новый экспериментальный самолет X-70 Fractal

The War Zone: НАСА представило экспериментальный самолет X-70 Fractal

Tекст: Вера Басилая

Самолет имеет модульную конструкцию и может нести до 900 кг экспериментальной полезной нагрузки во внутренних и внешних отсеках, что открывает широкие возможности для исследований, пишет The War Zone.

«Модульная конструкция и способность быстро менять внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку позволят нашим командам летать, учиться и быстро переходить от одного эксперимента к другому», – заявил Айзекман.

Взлетная масса самолета составляет около 4,5 т, практический потолок – 13,7 тыс. метров, крейсерская скорость – 0,75 Маха, а дальность полета достигает 2,7 тыс. километров. Ожидается, что первый полет аппарата под эгидой агентства состоится в ближайшие два года.

На представленном концептуальном изображении показан самолет со скошенным хвостовым оперением, каплевидным фонарем кабины и крыльями истребительного типа. Отмечается, что X-70 потенциально сможет тестировать технологии управления полетом без традиционных движущихся поверхностей, а также функции изменения формы крыла и управления вектором тяги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский производитель вооружений Lockheed Martin заявил о проведении первого успешного тестового полета модернизированного истребителя F-16 Block 72.

В феврале США анонсировали первый полет истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году.

В прошлом году многоразовый космоплан X-37B США стартовал с мыса Канаверал для проверки лазерной связи и системы навигации.