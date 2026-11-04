  • Новость часаПутин вручил госнаграды в День народного единства
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 16:25 • Справки

    Как оформить статус малоимущей семьи в 2026 году: доходы, документы и какие льготы он даёт

    Как оформить статус малоимущей семьи в 2026 году: доходы, документы и какие льготы он даёт
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Статус малоимущей семьи открывает доступ к государственным пособиям, социальному контракту, субсидиям и ряду льгот. Кто может претендовать на статус, как рассчитать доход, какие документы подготовить и куда обращаться?

    Кто может быть признан малоимущим

    Малоимущими признаются семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Основные правила закреплены в Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Федеральном законе от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ о порядке учета доходов.

    Претендовать на статус могут:

    – семьи с детьми, в том числе неполные;
    – супруги без детей;
    – одиноко проживающие граждане, включая пенсионеров;
    – беременные женщины;
    – многодетные семьи;
    – семьи, в которых есть инвалиды или нетрудоспособные родственники.

    Ключевое условие – низкий доход должен быть вызван объективными обстоятельствами. Конкретные требования зависят от меры поддержки: например, при назначении единого пособия проверяется, есть ли у трудоспособных взрослых собственный доход, и при его отсутствии без уважительной причины в пособии откажут. Для других выплат действуют свои правила.

    Чем малоимущие отличаются от малообеспеченных

    В законодательстве используется только термин «малоимущие». Слово «малообеспеченные» является бытовым и юридического значения не имеет, хотя часто встречается в СМИ и даже в названиях региональных программ.

    На практике разница выглядит так:

    – малоимущая семья – семья, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума и которая официально подтвердила это в органах соцзащиты или Социальном фонде;
    – малообеспеченной обычно называют любую семью с невысоким доходом, независимо от того, оформлен ли статус и превышает ли доход прожиточный минимум.

    Меры поддержки назначаются только при документальном подтверждении нуждаемости. Сам по себе невысокий доход без обращения в ведомства права на выплаты не дает.

    Какие доходы учитываются при оформлении статуса

    При расчете учитываются практически все официальные поступления каждого члена семьи до вычета налогов. В их число входят:

    – заработная плата, премии, отпускные, вознаграждения по договорам ГПХ;
    – доходы индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
    – пенсии, компенсационные выплаты и ежемесячные выплаты инвалидам;
    – пособия по временной нетрудоспособности, по безработице, по уходу за ребенком до 1,5 лет;
    – стипендии;
    – алименты;
    – денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц;
    – доходы от сдачи имущества в аренду и от его продажи;
    – проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах.

    Не учитываются, в частности: единовременная материальная помощь в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, средства материнского капитала, само единое пособие и ряд целевых выплат. С 1 января 2026 года из расчета единого пособия исключена единовременная материальная помощь работодателя при рождении или усыновлении ребенка.

    С 1 марта 2026 года изменился порядок учета алиментов – это правило касается именно единого пособия. Если алименты не установлены решением суда или судебным приказом, они учитываются в условном размере, рассчитанном от среднемесячной номинальной зарплаты в регионе: на одного ребенка – 1/4, на двоих – 1/3, на троих и более – 1/2. Если алименты взысканы через суд, в доход включаются только фактически полученные суммы.

    Условия, при которых семья признается малоимущей

    Общее условие для признания семьи малоимущей одно: среднедушевой доход по независящим от семьи причинам ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. Для каждой конкретной меры поддержки к нему могут добавляться собственные требования.

    В 2026 году федеральный прожиточный минимум составляет 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рубля для трудоспособных граждан, 16 288 рублей для пенсионеров и 18 371 рубль для детей. Региональные значения выше или равны федеральным:

    – Москва – 25 342 рубля на душу населения, 28 940 рублей для трудоспособных, 18 971 рубль для пенсионеров, 21 903 рубля на ребенка;
    – Московская область – 20 286 рублей на душу населения;
    – Санкт-Петербург – 20 644 рубля на душу населения.

    Дополнительные условия для единого пособия

    Самая востребованная выплата для семей с детьми – единое пособие. Помимо дохода, для него проверяются еще несколько условий.

    Минимальный собственный доход взрослых (правило нулевого дохода). С 1 января 2026 года у каждого трудоспособного члена семьи доход за расчетный период (12 месяцев, которые заканчиваются за месяц до подачи заявления) должен составлять не менее восьми МРОТ, то есть 216 744 рубля (МРОТ в 2026 году – 27 093 рубля). Если уважительная причина отсутствия дохода действовала только часть периода, требуемая сумма уменьшается пропорционально. Уважительными причинами отсутствия дохода считаются:

    – уход за ребенком до 3 лет или за ребенком-инвалидом;
    – очное обучение до 23 лет;
    – беременность;
    – срочная военная служба;
    – многодетность (для одного из родителей при наличии детей до 10 лет);
    – длительное лечение;
    – отбывание наказания или нахождение под стражей;
    – статус безработного.

    Имущество. Семья не должна владеть имуществом сверх установленных лимитов. Без ограничений по площади допускается одна квартира; несколько квартир – если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м. Также допускается один жилой дом (или несколько общей площадью до 40 кв. м на человека), одна дача, один гараж или машино-место на каждого взрослого, земельные участки до 0,25 га в городе и до 1 га в сельской местности.

    По транспорту действует ограничение: один автомобиль на каждого взрослого (для многодетных и семей с ребенком-инвалидом допускается больше). Автомобиль мощностью от 250 л. с. возрастом до 5 лет лишает права на единое пособие, однако для семей с четырьмя и более детьми это ограничение не действует.

    Проценты по вкладам. Проценты по вкладам и счетам всех членов семьи за расчетный период в сумме не должны превышать одну месячную величину регионального прожиточного минимума на душу населения (в Москве в 2026 году – 25 342 рубля). Например, при ставке 15% годовых этот порог превышается уже при сбережениях около 170 тысяч рублей.

    С 22 мая 2026 года для многодетных семей введено послабление: право на единое пособие сохраняется, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Норма применяется, если превышение дохода – единственная причина отказа, и воспользоваться ею можно один раз. Заявления многодетных семей, поданные с 1 января 2026 года, Социальный фонд пересматривает автоматически.

    Как рассчитать среднедушевой доход семьи

    Расчет можно выполнить самостоятельно до подачи заявления. Это позволит заранее понять, есть ли смысл обращаться за выплатами.

    Порядок расчета:

    – определить расчетный период: для единого пособия это 12 месяцев, которые заканчиваются за один месяц до подачи заявления; для государственной социальной помощи – 3 календарных месяца, которые также заканчиваются за один месяц до месяца подачи заявления;
    – сложить все доходы каждого члена семьи за этот период;
    – разделить сумму на количество месяцев расчетного периода;
    – разделить полученное значение на число членов семьи;
    – сравнить результат с региональным прожиточным минимумом на душу населения.

    Например, при подаче заявления в октябре 2026 года для единого пособия учитываются доходы с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года, а для государственной социальной помощи – за июнь, июль и август 2026 года.

    Пример для Москвы. Семья из трех человек: отец, мать и ребенок 5 лет. За 12 месяцев отец получил 456 000 рублей, мать – 216 000 рублей. Общий доход – 672 000 рублей. В месяц это 56 000 рублей, на одного человека – 18 667 рублей. Это ниже московского прожиточного минимума в 25 342 рубля, поэтому по доходу семья может претендовать на единое пособие. Для государственной социальной помощи доход нужно пересчитать за три месяца.

    В состав семьи для расчета включаются супруги, их несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. Бабушки, дедушки и другие родственники, даже если проживают вместе, в состав семьи для единого пособия не входят.

    Выплаты малоимущим и малообеспеченным семьям

    Основные меры финансовой поддержки делятся на федеральные и региональные.

    Федеральные выплаты:

    – единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель. Размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума: на ребенка – от прожиточного минимума для детей, для беременных – от прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Москве в 2026 году это от 10 951,5 до 21 903 рублей в месяц на каждого ребенка и от 14 470 до 28 940 рублей в месяц для беременных. Если в семье есть и дети, и беременная женщина, можно получать обе выплаты одновременно;
    – государственная социальная помощь в виде единовременной выплаты или ежемесячного пособия, а также в форме натуральной помощи (продукты, одежда, топливо);
    – социальный контракт.

    Социальный контракт заключается не со всеми малоимущими автоматически: орган соцзащиты оценивает ситуацию заявителя и вместе с ним составляет программу выхода из трудной ситуации. Контракт заключается по одному из направлений:

    – поиск работы – ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе в период поиска и после трудоустройства, а также оплата обучения;
    – открытие собственного дела – до 350 000 рублей единовременно;
    – ведение личного подсобного хозяйства – до 200 000 рублей;
    – преодоление трудной жизненной ситуации – ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума на срок до 6 месяцев.

    Региональные выплаты устанавливаются субъектами РФ самостоятельно. Условия их назначения регион определяет сам, поэтому статус малоимущей семьи не дает права на них автоматически. В Москве малоимущим семьям с детьми назначается городское ежемесячное пособие на ребенка, а также компенсационные выплаты на питание, на приобретение детских товаров и одежды для школьников. Размеры зависят от возраста ребенка и категории семьи (одинокий родитель, семья военнослужащего и т. д.).

    Как оформить пособия для малоимущих семей

    Отдельной федеральной процедуры «присвоения статуса» с выдачей бессрочного документа не существует. Нуждаемость семьи проверяется при назначении каждой конкретной выплаты или льготы. Для некоторых целей (например, для назначения социальной стипендии или постановки на жилищный учет) выдается справка о признании семьи малоимущей.

    Основные способы подачи заявления:

    – через портал Госуслуг;
    – в клиентской службе Социального фонда России;
    – в многофункциональном центре (МФЦ);
    – в органе социальной защиты населения по месту жительства.

    Статус малоимущей семьи через Госуслуги

    Портал Госуслуг позволяет подтвердить нуждаемость без личного визита в ведомства. Оформление статуса малоимущей семьи через Госуслуги проходит в рамках конкретной выплаты или льготы: отдельной общей услуги «присвоить статус» на портале нет.

    Через Госуслуги можно подать заявление на:

    – единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
    – социальный контракт;
    – государственную социальную помощь;
    – субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг;
    – региональные пособия и выплаты малоимущим;
    – справку о признании семьи малоимущей (в регионах, где эта услуга переведена в электронный вид).

    Перечень региональных услуг зависит от субъекта РФ. Чтобы проверить, что доступно, рекомендуется указать в профиле актуальный регион проживания и ввести название нужной меры поддержки в поисковой строке портала.

    Порядок подачи заявления на единое пособие:

    – войти в личный кабинет с подтвержденной учетной записью;
    – ввести в поисковой строке портала «единое пособие» и выбрать вариант «Подать заявление»;
    – в форме указать вид пособия: на детей или беременной женщине (если семья претендует на обе выплаты, подаются два отдельных заявления);

    – заполнить сведения о членах семьи, доходах, не известных государственным органам (например, алименты без суда или доходы из-за рубежа), и реквизиты счета;
    – отправить заявление и отслеживать статус в разделе «Заявления».

    Большую часть сведений о доходах, имуществе и составе семьи ведомства запрашивают самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Решение по единому пособию принимается в течение 10 рабочих дней, при необходимости дополнительной проверки срок продлевается до 20 рабочих дней. Уведомление приходит в личный кабинет.

    Как оформить статус малоимущей семьи в Москве

    В столице основные выплаты для малоимущих семей оформляются на портале mos.ru или в центрах госуслуг «Мои документы». Чтобы понять, как оформить статус малоимущей семьи в Москве, необходимо определиться с целью обращения:

    – единое пособие – через Госуслуги или Социальный фонд;
    – городские пособия на детей и компенсационные выплаты – через mos.ru (раздел «Услуги» – «Социальная поддержка») или в центре госуслуг;
    – социальный контракт и государственная социальная помощь – в центре госуслуг или управлении социальной защиты населения;
    – признание малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилье – в центре госуслуг «Мои документы».

    При обращении в Москве учитывается московский прожиточный минимум: 25 342 рубля на душу населения в 2026 году. Для жилищного учета действуют дополнительные требования, в том числе срок проживания в городе не менее 10 лет и оценка стоимости имущества семьи.

    С 21 июля 2026 года заявители, подающие документы на единое пособие по месту пребывания, а не по месту постоянной регистрации, должны подтверждать фактическое проживание в регионе.

    Какие документы потребуются

    Перечень зависит от вида выплаты и региона. Большую часть сведений ведомства получают самостоятельно, поэтому документы обычно требуются, только если данных нет в государственных базах или нужно подтвердить особые обстоятельства. Примерные документы для статуса малоимущей семьи:

    – паспорт заявителя и паспорта взрослых членов семьи;
    – свидетельства о рождении детей (если выданы за рубежом – с переводом);
    – свидетельство о заключении или расторжении брака;
    – СНИЛС всех членов семьи;
    – ИНН (при наличии);
    – справки о доходах за расчетный период, если сведения отсутствуют в государственных базах;
    – документы об алиментах (решение суда, нотариальное соглашение или сведения о фактических поступлениях);
    – справка об очном обучении детей от 18 до 23 лет;
    – документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода;
    – реквизиты банковского счета (пособия зачисляются на счет или на карту «Мир»; на карты других платежных систем выплаты не перечисляются);

    Для Москвы дополнительно могут потребоваться документы о месте жительства в городе, для жилищного учета – сведения о стоимости имущества. При подаче через Госуслуги и mos.ru большинство документов загружать не нужно: данные проверяются автоматически. Оригиналы могут запросить при личном визите, если в электронных базах отсутствует необходимая информация.

    Что дает статус малоимущей семьи в 2026 году

    Помимо денежных выплат, подтвержденная нуждаемость дает доступ к широкому кругу льгот. Их состав зависит от региона, но базовый перечень следующий:

    – единое пособие на детей и беременным;
    – социальный контракт;
    – государственная социальная помощь;
    – субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг (назначается, если расходы на ЖКУ превышают региональный стандарт; в Москве – 10% совокупного дохода семьи);
    – бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы (Федеральный закон № 324-ФЗ);
    – государственная социальная стипендия для студентов очной формы обучения;
    – бесплатное питание для школьников (по региональным правилам);
    – льготное лекарственное обеспечение детей и бесплатные путевки в детские лагеря (по региональным программам);
    – льготы при оплате детского сада и первоочередное право на места (по решению региона);
    – постановка на учет для получения жилья по договору социального найма.

    Необходимо учитывать, что каждая льгота оформляется отдельно. Получение одного пособия не означает автоматического назначения всех остальных мер поддержки.

    Основание для прекращения выплат пособия малоимущим семьям

    Выплаты прекращаются при утрате права на них. Основные основания:

    – окончание периода назначения (для единого пособия – 12 месяцев);
    – достижение ребенком 17 лет;
    – смерть получателя или ребенка, признание их безвестно отсутствующими;
    – выезд на постоянное место жительства за пределы России;
    – лишение или ограничение родительских прав;
    – помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
    – выявление недостоверных сведений в заявлении;
    – нарушение условий социального контракта.

    При выявлении ложных или скрытых сведений о доходах излишне выплаченные средства подлежат возврату. При отказе вернуть их добровольно деньги взыскиваются в судебном порядке. Если сведения были искажены или скрыты умышленно, возможна также ответственность по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

    Об изменениях, влияющих на право получения пособия (переезд, изменение состава семьи, лишение родительских прав), необходимо сообщить в Социальный фонд или орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней.

    Как часто нужно подтверждать статус

    Статус малоимущей семьи не является бессрочным. Сроки подтверждения зависят от вида поддержки:

    – единое пособие назначается на 12 месяцев, затем требуется новое заявление; подать его можно не ранее чем за один месяц до окончания периода выплат;
    – субсидия на ЖКУ назначается на 6 месяцев;
    – социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года, нуждаемость проверяется перед его заключением;
    – справка о признании семьи малоимущей для стипендии или иных целей обычно действует в течение текущего года или установленного срока (в большинстве регионов – до 12 месяцев);
    – для жилищного учета статус перепроверяется перед предоставлением жилья.

    Если доход семьи за время получения выплат вырос и превысил прожиточный минимум, при повторном обращении в пособии откажут. Исключение в 2026 году сделано для многодетных семей с превышением дохода не более чем на 10%. Рекомендуется пересчитывать среднедушевой доход перед каждым новым обращением, чтобы избежать отказа.

    Главное
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
    Индийского адвоката обвинили в распространении фейкового видео с Лавровым
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    Семья Борошнина назвала возможную причину смерти 39-летнего актера
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации