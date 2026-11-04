Как оформить статус малоимущей семьи в 2026 году: доходы, документы и какие льготы он даёт

Кто может быть признан малоимущим

Малоимущими признаются семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Основные правила закреплены в Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Федеральном законе от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ о порядке учета доходов.

Претендовать на статус могут:

– семьи с детьми, в том числе неполные;

– супруги без детей;

– одиноко проживающие граждане, включая пенсионеров;

– беременные женщины;

– многодетные семьи;

– семьи, в которых есть инвалиды или нетрудоспособные родственники.

Ключевое условие – низкий доход должен быть вызван объективными обстоятельствами. Конкретные требования зависят от меры поддержки: например, при назначении единого пособия проверяется, есть ли у трудоспособных взрослых собственный доход, и при его отсутствии без уважительной причины в пособии откажут. Для других выплат действуют свои правила.

Чем малоимущие отличаются от малообеспеченных

В законодательстве используется только термин «малоимущие». Слово «малообеспеченные» является бытовым и юридического значения не имеет, хотя часто встречается в СМИ и даже в названиях региональных программ.

На практике разница выглядит так:

– малоимущая семья – семья, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума и которая официально подтвердила это в органах соцзащиты или Социальном фонде;

– малообеспеченной обычно называют любую семью с невысоким доходом, независимо от того, оформлен ли статус и превышает ли доход прожиточный минимум.

Меры поддержки назначаются только при документальном подтверждении нуждаемости. Сам по себе невысокий доход без обращения в ведомства права на выплаты не дает.

Какие доходы учитываются при оформлении статуса

При расчете учитываются практически все официальные поступления каждого члена семьи до вычета налогов. В их число входят:

– заработная плата, премии, отпускные, вознаграждения по договорам ГПХ;

– доходы индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

– пенсии, компенсационные выплаты и ежемесячные выплаты инвалидам;

– пособия по временной нетрудоспособности, по безработице, по уходу за ребенком до 1,5 лет;

– стипендии;

– алименты;

– денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц;

– доходы от сдачи имущества в аренду и от его продажи;

– проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах.

Не учитываются, в частности: единовременная материальная помощь в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, средства материнского капитала, само единое пособие и ряд целевых выплат. С 1 января 2026 года из расчета единого пособия исключена единовременная материальная помощь работодателя при рождении или усыновлении ребенка.

С 1 марта 2026 года изменился порядок учета алиментов – это правило касается именно единого пособия. Если алименты не установлены решением суда или судебным приказом, они учитываются в условном размере, рассчитанном от среднемесячной номинальной зарплаты в регионе: на одного ребенка – 1/4, на двоих – 1/3, на троих и более – 1/2. Если алименты взысканы через суд, в доход включаются только фактически полученные суммы.

Условия, при которых семья признается малоимущей

Общее условие для признания семьи малоимущей одно: среднедушевой доход по независящим от семьи причинам ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. Для каждой конкретной меры поддержки к нему могут добавляться собственные требования.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум составляет 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рубля для трудоспособных граждан, 16 288 рублей для пенсионеров и 18 371 рубль для детей. Региональные значения выше или равны федеральным:

– Москва – 25 342 рубля на душу населения, 28 940 рублей для трудоспособных, 18 971 рубль для пенсионеров, 21 903 рубля на ребенка;

– Московская область – 20 286 рублей на душу населения;

– Санкт-Петербург – 20 644 рубля на душу населения.

Дополнительные условия для единого пособия

Самая востребованная выплата для семей с детьми – единое пособие. Помимо дохода, для него проверяются еще несколько условий.

Минимальный собственный доход взрослых (правило нулевого дохода). С 1 января 2026 года у каждого трудоспособного члена семьи доход за расчетный период (12 месяцев, которые заканчиваются за месяц до подачи заявления) должен составлять не менее восьми МРОТ, то есть 216 744 рубля (МРОТ в 2026 году – 27 093 рубля). Если уважительная причина отсутствия дохода действовала только часть периода, требуемая сумма уменьшается пропорционально. Уважительными причинами отсутствия дохода считаются:

– уход за ребенком до 3 лет или за ребенком-инвалидом;

– очное обучение до 23 лет;

– беременность;

– срочная военная служба;

– многодетность (для одного из родителей при наличии детей до 10 лет);

– длительное лечение;

– отбывание наказания или нахождение под стражей;

– статус безработного.

Имущество. Семья не должна владеть имуществом сверх установленных лимитов. Без ограничений по площади допускается одна квартира; несколько квартир – если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м. Также допускается один жилой дом (или несколько общей площадью до 40 кв. м на человека), одна дача, один гараж или машино-место на каждого взрослого, земельные участки до 0,25 га в городе и до 1 га в сельской местности.

По транспорту действует ограничение: один автомобиль на каждого взрослого (для многодетных и семей с ребенком-инвалидом допускается больше). Автомобиль мощностью от 250 л. с. возрастом до 5 лет лишает права на единое пособие, однако для семей с четырьмя и более детьми это ограничение не действует.

Проценты по вкладам. Проценты по вкладам и счетам всех членов семьи за расчетный период в сумме не должны превышать одну месячную величину регионального прожиточного минимума на душу населения (в Москве в 2026 году – 25 342 рубля). Например, при ставке 15% годовых этот порог превышается уже при сбережениях около 170 тысяч рублей.

С 22 мая 2026 года для многодетных семей введено послабление: право на единое пособие сохраняется, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Норма применяется, если превышение дохода – единственная причина отказа, и воспользоваться ею можно один раз. Заявления многодетных семей, поданные с 1 января 2026 года, Социальный фонд пересматривает автоматически.

Как рассчитать среднедушевой доход семьи

Расчет можно выполнить самостоятельно до подачи заявления. Это позволит заранее понять, есть ли смысл обращаться за выплатами.

Порядок расчета:

– определить расчетный период: для единого пособия это 12 месяцев, которые заканчиваются за один месяц до подачи заявления; для государственной социальной помощи – 3 календарных месяца, которые также заканчиваются за один месяц до месяца подачи заявления;

– сложить все доходы каждого члена семьи за этот период;

– разделить сумму на количество месяцев расчетного периода;

– разделить полученное значение на число членов семьи;

– сравнить результат с региональным прожиточным минимумом на душу населения.

Например, при подаче заявления в октябре 2026 года для единого пособия учитываются доходы с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года, а для государственной социальной помощи – за июнь, июль и август 2026 года.

Пример для Москвы. Семья из трех человек: отец, мать и ребенок 5 лет. За 12 месяцев отец получил 456 000 рублей, мать – 216 000 рублей. Общий доход – 672 000 рублей. В месяц это 56 000 рублей, на одного человека – 18 667 рублей. Это ниже московского прожиточного минимума в 25 342 рубля, поэтому по доходу семья может претендовать на единое пособие. Для государственной социальной помощи доход нужно пересчитать за три месяца.

В состав семьи для расчета включаются супруги, их несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. Бабушки, дедушки и другие родственники, даже если проживают вместе, в состав семьи для единого пособия не входят.

Выплаты малоимущим и малообеспеченным семьям

Основные меры финансовой поддержки делятся на федеральные и региональные.

Федеральные выплаты:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель. Размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума: на ребенка – от прожиточного минимума для детей, для беременных – от прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Москве в 2026 году это от 10 951,5 до 21 903 рублей в месяц на каждого ребенка и от 14 470 до 28 940 рублей в месяц для беременных. Если в семье есть и дети, и беременная женщина, можно получать обе выплаты одновременно;

– государственная социальная помощь в виде единовременной выплаты или ежемесячного пособия, а также в форме натуральной помощи (продукты, одежда, топливо);

– социальный контракт.

Социальный контракт заключается не со всеми малоимущими автоматически: орган соцзащиты оценивает ситуацию заявителя и вместе с ним составляет программу выхода из трудной ситуации. Контракт заключается по одному из направлений:

– поиск работы – ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе в период поиска и после трудоустройства, а также оплата обучения;

– открытие собственного дела – до 350 000 рублей единовременно;

– ведение личного подсобного хозяйства – до 200 000 рублей;

– преодоление трудной жизненной ситуации – ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума на срок до 6 месяцев.

Региональные выплаты устанавливаются субъектами РФ самостоятельно. Условия их назначения регион определяет сам, поэтому статус малоимущей семьи не дает права на них автоматически. В Москве малоимущим семьям с детьми назначается городское ежемесячное пособие на ребенка, а также компенсационные выплаты на питание, на приобретение детских товаров и одежды для школьников. Размеры зависят от возраста ребенка и категории семьи (одинокий родитель, семья военнослужащего и т. д.).

Как оформить пособия для малоимущих семей

Отдельной федеральной процедуры «присвоения статуса» с выдачей бессрочного документа не существует. Нуждаемость семьи проверяется при назначении каждой конкретной выплаты или льготы. Для некоторых целей (например, для назначения социальной стипендии или постановки на жилищный учет) выдается справка о признании семьи малоимущей.

Основные способы подачи заявления:

– через портал Госуслуг;

– в клиентской службе Социального фонда России;

– в многофункциональном центре (МФЦ);

– в органе социальной защиты населения по месту жительства.

Статус малоимущей семьи через Госуслуги

Портал Госуслуг позволяет подтвердить нуждаемость без личного визита в ведомства. Оформление статуса малоимущей семьи через Госуслуги проходит в рамках конкретной выплаты или льготы: отдельной общей услуги «присвоить статус» на портале нет.

Через Госуслуги можно подать заявление на:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– социальный контракт;

– государственную социальную помощь;

– субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг;

– региональные пособия и выплаты малоимущим;

– справку о признании семьи малоимущей (в регионах, где эта услуга переведена в электронный вид).

Перечень региональных услуг зависит от субъекта РФ. Чтобы проверить, что доступно, рекомендуется указать в профиле актуальный регион проживания и ввести название нужной меры поддержки в поисковой строке портала.

Порядок подачи заявления на единое пособие:

– войти в личный кабинет с подтвержденной учетной записью;

– ввести в поисковой строке портала «единое пособие» и выбрать вариант «Подать заявление»;

– в форме указать вид пособия: на детей или беременной женщине (если семья претендует на обе выплаты, подаются два отдельных заявления);

– заполнить сведения о членах семьи, доходах, не известных государственным органам (например, алименты без суда или доходы из-за рубежа), и реквизиты счета;

– отправить заявление и отслеживать статус в разделе «Заявления».

Большую часть сведений о доходах, имуществе и составе семьи ведомства запрашивают самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Решение по единому пособию принимается в течение 10 рабочих дней, при необходимости дополнительной проверки срок продлевается до 20 рабочих дней. Уведомление приходит в личный кабинет.

Как оформить статус малоимущей семьи в Москве

В столице основные выплаты для малоимущих семей оформляются на портале mos.ru или в центрах госуслуг «Мои документы». Чтобы понять, как оформить статус малоимущей семьи в Москве, необходимо определиться с целью обращения:

– единое пособие – через Госуслуги или Социальный фонд;

– городские пособия на детей и компенсационные выплаты – через mos.ru (раздел «Услуги» – «Социальная поддержка») или в центре госуслуг;

– социальный контракт и государственная социальная помощь – в центре госуслуг или управлении социальной защиты населения;

– признание малоимущими для постановки на учет нуждающихся в жилье – в центре госуслуг «Мои документы».

При обращении в Москве учитывается московский прожиточный минимум: 25 342 рубля на душу населения в 2026 году. Для жилищного учета действуют дополнительные требования, в том числе срок проживания в городе не менее 10 лет и оценка стоимости имущества семьи.

С 21 июля 2026 года заявители, подающие документы на единое пособие по месту пребывания, а не по месту постоянной регистрации, должны подтверждать фактическое проживание в регионе.

Какие документы потребуются

Перечень зависит от вида выплаты и региона. Большую часть сведений ведомства получают самостоятельно, поэтому документы обычно требуются, только если данных нет в государственных базах или нужно подтвердить особые обстоятельства. Примерные документы для статуса малоимущей семьи:

– паспорт заявителя и паспорта взрослых членов семьи;

– свидетельства о рождении детей (если выданы за рубежом – с переводом);

– свидетельство о заключении или расторжении брака;

– СНИЛС всех членов семьи;

– ИНН (при наличии);

– справки о доходах за расчетный период, если сведения отсутствуют в государственных базах;

– документы об алиментах (решение суда, нотариальное соглашение или сведения о фактических поступлениях);

– справка об очном обучении детей от 18 до 23 лет;

– документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода;

– реквизиты банковского счета (пособия зачисляются на счет или на карту «Мир»; на карты других платежных систем выплаты не перечисляются);

Для Москвы дополнительно могут потребоваться документы о месте жительства в городе, для жилищного учета – сведения о стоимости имущества. При подаче через Госуслуги и mos.ru большинство документов загружать не нужно: данные проверяются автоматически. Оригиналы могут запросить при личном визите, если в электронных базах отсутствует необходимая информация.

Что дает статус малоимущей семьи в 2026 году

Помимо денежных выплат, подтвержденная нуждаемость дает доступ к широкому кругу льгот. Их состав зависит от региона, но базовый перечень следующий:

– единое пособие на детей и беременным;

– социальный контракт;

– государственная социальная помощь;

– субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг (назначается, если расходы на ЖКУ превышают региональный стандарт; в Москве – 10% совокупного дохода семьи);

– бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы (Федеральный закон № 324-ФЗ);

– государственная социальная стипендия для студентов очной формы обучения;

– бесплатное питание для школьников (по региональным правилам);

– льготное лекарственное обеспечение детей и бесплатные путевки в детские лагеря (по региональным программам);

– льготы при оплате детского сада и первоочередное право на места (по решению региона);

– постановка на учет для получения жилья по договору социального найма.

Необходимо учитывать, что каждая льгота оформляется отдельно. Получение одного пособия не означает автоматического назначения всех остальных мер поддержки.

Основание для прекращения выплат пособия малоимущим семьям

Выплаты прекращаются при утрате права на них. Основные основания:

– окончание периода назначения (для единого пособия – 12 месяцев);

– достижение ребенком 17 лет;

– смерть получателя или ребенка, признание их безвестно отсутствующими;

– выезд на постоянное место жительства за пределы России;

– лишение или ограничение родительских прав;

– помещение ребенка на полное государственное обеспечение;

– выявление недостоверных сведений в заявлении;

– нарушение условий социального контракта.

При выявлении ложных или скрытых сведений о доходах излишне выплаченные средства подлежат возврату. При отказе вернуть их добровольно деньги взыскиваются в судебном порядке. Если сведения были искажены или скрыты умышленно, возможна также ответственность по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Об изменениях, влияющих на право получения пособия (переезд, изменение состава семьи, лишение родительских прав), необходимо сообщить в Социальный фонд или орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней.

Как часто нужно подтверждать статус

Статус малоимущей семьи не является бессрочным. Сроки подтверждения зависят от вида поддержки:

– единое пособие назначается на 12 месяцев, затем требуется новое заявление; подать его можно не ранее чем за один месяц до окончания периода выплат;

– субсидия на ЖКУ назначается на 6 месяцев;

– социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года, нуждаемость проверяется перед его заключением;

– справка о признании семьи малоимущей для стипендии или иных целей обычно действует в течение текущего года или установленного срока (в большинстве регионов – до 12 месяцев);

– для жилищного учета статус перепроверяется перед предоставлением жилья.

Если доход семьи за время получения выплат вырос и превысил прожиточный минимум, при повторном обращении в пособии откажут. Исключение в 2026 году сделано для многодетных семей с превышением дохода не более чем на 10%. Рекомендуется пересчитывать среднедушевой доход перед каждым новым обращением, чтобы избежать отказа.