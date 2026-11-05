Путин открыл новые объекты профессионального образования в регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

В Кировске Мурманской области заработал уникальный подземный практико-ориентированный комплекс «Горизонт +530», передает ТАСС. Учебный полигон на Расвумчоррском руднике будет ежегодно принимать не менее 500 студентов, обучающихся горному делу.

В Нижнем Новгороде после реконструкции вновь открылся Федеральный технопарк профессионального образования. В нем оборудованы лаборатории на базе отечественного оборудования для изучения машиностроения, беспилотных авиационных систем, информационных технологий и креативных индустрий.

В Мордовии завершился капитальный ремонт учебного корпуса Саранского электромеханического колледжа. Обновление материально-технической базы позволит молодым специалистам быстрее адаптироваться к актуальным стандартам на профильных предприятиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент назвал развитие среднего профессионального образования в России очень востребованной темой.

В среду Кремль анонсировал участие главы государства в открытии новых образовательных учреждений в регионах.

Летом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о желании большинства выпускников девятых классов региона получать практические навыки в колледжах.