Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин открыл новые объекты профессионального образования в регионах России
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в регионах страны.
В Кировске Мурманской области заработал уникальный подземный практико-ориентированный комплекс «Горизонт +530», передает ТАСС. Учебный полигон на Расвумчоррском руднике будет ежегодно принимать не менее 500 студентов, обучающихся горному делу.
В Нижнем Новгороде после реконструкции вновь открылся Федеральный технопарк профессионального образования. В нем оборудованы лаборатории на базе отечественного оборудования для изучения машиностроения, беспилотных авиационных систем, информационных технологий и креативных индустрий.
В Мордовии завершился капитальный ремонт учебного корпуса Саранского электромеханического колледжа. Обновление материально-технической базы позволит молодым специалистам быстрее адаптироваться к актуальным стандартам на профильных предприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент назвал развитие среднего профессионального образования в России очень востребованной темой.
В среду Кремль анонсировал участие главы государства в открытии новых образовательных учреждений в регионах.
Летом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о желании большинства выпускников девятых классов региона получать практические навыки в колледжах.