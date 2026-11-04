По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин пообщался с лауреатами госнаград за бокалом шампанского
Путин после церемонии в Кремле выпил шампанского с лауреатами госнаград
Президент России Владимир Путин после окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле провел неформальную беседу с лауреатами.
После официальной части мероприятия глава государства побеседовал с награжденными за бокалом шампанского, передает ТАСС.
Под сводами Екатерининского зала Кремля собрались представители общественных и религиозных организаций, деятели культуры и деловой элиты, а также граждане иностранных государств.
Участники церемонии несколько минут живо общались на ногах.
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