Мишустин: День народного единства стал символом сплоченности и подвига народа

Tекст: Тимур Шайдуллин

День народного единства стал символом сплоченности и подвига народа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в телеграмме, опубликованной на сайте правительства, передает РИА «Новости».

«Этот праздник стал символом сплоченности и гражданского подвига нашего многонационального народа, отстоявшего независимость Отечества в 1612 году», – заявил Мишустин и добавил, что победа тогда ознаменовала возрождение российской государственности.

Председатель правительства подчеркнул важность единения и любви к России как основы для суверенитета государства.

«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», – отметил он.

Мишустин пожелал успехов в работе, здоровья и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду с Днем народного единства россиян поздравили религиозные лидеры страны. Глава Верховного суда Игорь Краснов пожелал гражданам здоровья и благополучия. А официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Казанскую икону Божией Матери за помощь в освобождении от польских захватчиков.