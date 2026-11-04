По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Мишустин: День народного единства стал символом сплоченности и подвига народа
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с Днем народного единства, назвав праздник символом сплоченности и гражданского подвига.
День народного единства стал символом сплоченности и подвига народа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в телеграмме, опубликованной на сайте правительства, передает РИА «Новости».
«Этот праздник стал символом сплоченности и гражданского подвига нашего многонационального народа, отстоявшего независимость Отечества в 1612 году», – заявил Мишустин и добавил, что победа тогда ознаменовала возрождение российской государственности.
Председатель правительства подчеркнул важность единения и любви к России как основы для суверенитета государства.
«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», – отметил он.
Мишустин пожелал успехов в работе, здоровья и благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду с Днем народного единства россиян поздравили религиозные лидеры страны. Глава Верховного суда Игорь Краснов пожелал гражданам здоровья и благополучия. А официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Казанскую икону Божией Матери за помощь в освобождении от польских захватчиков.