По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин оценил конкурс чтецов Корана из стран Африки в России
Путин назвал своевременным прошедший в России конкурс чтецов Корана
Президент Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями в Москве назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.
Глава государства обсудил прошедшие состязания с представителем российских мусульман у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.
«Вам спасибо за это мероприятие, потому что, мне кажется, оно очень хорошо прошло», – отметил Путин.
«Такое красивое, своевременное – очень здорово. Я смотрел, мы же освещали», – добавил глава государства.
XXVI Московский международный конкурс чтецов Корана – Премия стран Африки состоялся в октябре в дни саммита Россия – Африка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России.
В четверг Путин отметил объединяющие представителей православия и ислама общие моральные ценности.