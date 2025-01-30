  • Новость часаНа месте авиакатастрофы в Вашингтоне нашли тела более 30 погибших
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 14:06 • Новости дня

    Глава Приднестровья заявил о заинтересованности России в разрешении кризиса

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о заинтересованности России в разрешении энергетического кризиса в регионе и поставках газа без политических претензий.

    По его словам, Россия искренне заинтересована в разрешении энергетического кризиса в Приднестровье, передает ТАСС.

    Красносельский подчеркнул, что в ходе переговоров с Россией он наблюдал искреннее желание помочь Приднестровью в поставках газа, без политических претензий.

    Российская сторона, по его словам, стремится обеспечить газоснабжение региона для удовлетворения потребностей населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье отметили всплеск заболеваемости из-за холода в квартирах. В Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта. Глава Приднестровья обратился в ООН за помощью. Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.


    28 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

    В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

    Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

    В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

    Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

    Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

    Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. По словам женщины, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    27 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Иран закупил у России истребители Су-35

    Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

    Иран закупил у России истребители Су-35
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

    Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российских истребителей Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

    По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. «Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», – отметил Шадмани.

    В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    29 января 2025, 01:10 • Новости дня
    Задержанных в Тунисе россиян распределили по разным тюрьмам

    Задержанные в Тунисе россияне оказались в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли

    Tекст: Максим Попов

    Российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

    По словам брата одного из задержанных, изначально всех россиян должны были содержать в тюрьме Морнагия, однако их распределили по разным учреждениям из-за нехватки мест или по другим причинам. Сейчас они находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что с ноября прошлого года его брата несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Как у него там все устроено и что будет завтра, неизвестно, сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа из 11 россиян отправилась в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи, но перестала выходить на связь в ноябре. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями. Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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