Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

Tекст: Вера Басилая

По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

«В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

«Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.