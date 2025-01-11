Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья

Глава крымского парламента обвинил Запад в блокаде Приднестровья

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Константинов обвинил Запад в организации блокады Приднестровья. Константинов считает, что Запад использует политические режимы в Молдавии и на Украине для создания экономической блокады региона, что может привести к гуманитарной катастрофе.

Константинов отметил, что Приднестровье воспринимается Западом как анклав Русского мира. «Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу», – заявил Константинов в интервью агентству.

По словам Константинова, Крым, имеющий опыт блокадных действий со стороны Украины, хорошо осведомлен о подобных методах давления и выражает солидарность с жителями Приднестровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.