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    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 20:48 • Новости дня

    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    1 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

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    31 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми

    Первые номинации на прокачку российского газа через Украину в 2025 году оказались нулевыми

    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль, что уменьшает шансы на достижение договоренностей по продолжению транзита, следует из первых данных на сайте «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» (ОГТСУ).

    На 17.22 мск было зафиксировано, что через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области заявки на транспортировку газа упали до нуля по сравнению с предыдущим днем. Поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе Киева из-за форс-мажора, передает

    ТАСС.

    Номинации по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии также оказались нулевыми. Таким образом, ни российский «Газпром», ни европейские компании и трейдеры не заказали прокачку газа через Украину на 1 января. На сайте ОГТСУ ожидаются обновленные заявки, но вероятность их изменения мала.

    Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает утром 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта не будет заключено, поскольку времени на это недостаточно.

    Ранее стоимость газа в Европе превысила 536 долларов за тыс. куб. м на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину.

    До этого цена газа в Европе выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину

    Цена газа в Европе достигла максимума на фоне ожидания прекращения транзита из России

    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Michael Schon/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

    Цена на газ в Европе достигла максимальных значений с конца ноября 2023 года. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа повысилась до 536 долларов за 1 тыс. куб. метров. Основной причиной роста цен стало ожидание прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января, передает ТАСС.

    Февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах также показали значительный прирост, превысив отметку в 50 евро за мегаватт-час. Это соответствует цене более 536 долларов за 1 тыс. куб. метров, что обусловлено текущим обменным курсом евро к доллару.

    Рост цен на газ с начала дня составил более 4%.

    Ранее цена на газ в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.

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    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    29 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Фицо призвал срочно рассмотреть решение Украины по остановке транзита газа

    Премьер Словакии Фицо призвал лидеров ЕС обратить внимание на решение Украины по газу из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность решением Украины прекратить транзит российского газа с 2025 года и призвал лидеров ЕС принять срочные меры, чтобы избежать негативных последствий для Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к лидерам стран Европейского союза с просьбой обратить внимание на решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».

    Фицо охарактеризовал эту ситуацию как беспрецедентную и призвал к срочному рассмотрению вопроса, подчеркивая, что такое решение Украины может нанести вред гражданам Евросоюза.

    В своем письме, адресованном главам Европейской комиссии и Европейского совета, Фицо выразил мнение, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть рациональной и направленной на благо всех граждан, а не представлять собой саморазрушительные действия. Он подчеркнул, что действия Украины по прекращению транзита газа были приняты в одностороннем порядке, без предварительных консультаций с ЕС и заинтересованными странами.

    Фицо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прекращении транзита газа после 1 января 2025 года, что может затронуть поставки газа в Словакию и в другие страны Западной Европы. Премьер-министр Словакии призвал ЕС уделить этой ситуации должное внимание и принять меры для решения возникшей проблемы.

    Ранее Украина направила письмо энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии из-за угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна остановит поставки электроэнергии на Украину, если та прекратит транзит российского газа.

    Зеленский в ответ заявил, что Россия якобы поручила Словакии «открыть второй энергетический фронт против Украины».

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    1 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа

    Депутат Рады Дубинский назвал вредительством решение Зеленского по транзиту газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    «Все, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей о вредительстве. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям», – подчеркнул Дубинский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, отказ от транзита уже привел к росту тарифа на транспортировку содержания газовых сетей на 400%. Дубинский также отметил, что в будущем тарифы могут вырасти еще на 400%, поскольку доход от транзита в размере 800 млн – 1 млрд долларов шел на компенсацию этих расходов.

    По мнению парламентария, отказ от транзита российского газа является диверсией, совершенной в интересах американских поставщиков сжиженного газа, которые хотят занять рынок Европейского союза.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Министерство энергетики Украины в среду сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    1 января 2025, 10:07 • Новости дня
    Украина прекратила транспортировку российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

    Это решение принято в интересах национальной безопасности Украины, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Украинское минэнерго подчеркнуло, что газотранспортная система Украины заранее подготовлена для работы без российского газа. Отмечается, что инфраструктура функционирует в режиме нулевого транзита, обеспечивая надежное газоснабжение украинских потребителей. Украина уведомила международных партнеров об остановке транзита газа.

    Ранее «Газпром» сообщил, что прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

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    1 января 2025, 10:15 • Новости дня
    В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения подачи газа

    В Приднестровье остановили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа

    Tекст: Мария Иванова

    В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.

    Приднестровские энергетики отключили систему централизованного отопления в населенных пунктах из-за прекращения подачи газа из России, сообщает ТАСС. Компания «Тирастеплоэнерго» информировала, что подача тепла и горячей воды прекращена с 7.00 (8.00 мск) для населения и организаций всех форм собственности, за исключением лечебных учреждений.

    Ранее «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года из-за неурегулированной задолженности. Это вынудило власти Молдавии и Приднестровья ввести режим чрезвычайного положения и начать экономию энергоресурсов. Молдавия уже получает газ из других источников, но Приднестровье остается без поставок.

    Молдавская ГРЭС, ключевой источник электроэнергии для региона, находилась на российском газе и теперь будет работать на угле. Станция сможет снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Молдавия же будет закупать электроэнергию в Румынии, но из-за ограниченных пропускных способностей электросетей возможны аварийные отключения.

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не признает долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», который оценивается в 709 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу газа через Украину из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В Молдавии уже накануне наблюдалось снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения в энергетике, который сопряжен с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

    Администрация Кишинева также решила сократить использование новогодней иллюминации для экономии электроэнергии, оставив подсветку лишь на главных елках на площади Великого национального собрания и Соборной площади.

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    1 января 2025, 11:10 • Новости дня
    Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился
    Транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекратился

    Tекст: Валерия Городецкая

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Данные словацкого оператора Eustream и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подтверждают, что потоки газа на границе Украины и Словакии прекратились с началом новых газовых суток, передает ТАСС. Поставки газа в направлении Словакии и в Чехию через границу со Словакией также остановились.

    Согласно статистике ENTSOG и австрийского оператора AGGM, поставки через газовый хаб в Баумгартене, предназначенный для импорта газа из России и Норвегии, сократились более чем втрое. Транспортировка газа в Италию через станцию на границе со Швейцарией снизилась в 2,5 раза. Прокачка газа в Молдавию с Украины также практически завершилась.

    Несмотря на это, потоки через газовые станции на границах Турции и Болгарии, Венгрии и Сербии, а также Румынии и Молдавии остаются стабильными.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

    Накануне на фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    31 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа из России через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия уверена в готовности европейских стран к прекращению транзита российского газа через Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых государств, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

    «Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», – сказала Итконен, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ЕК более года работает с государствами ЕС над подготовкой к сценарию прекращения транзита через Украину. Основное внимание уделяется обеспечению альтернативных поставок для стран, которые могут пострадать от прекращения поставок.

    Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения.

    В случае остановки поставок единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока» и ежегодно поставляет 14-15 млрд кубометров газа в ряд европейских стран.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, и возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

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    1 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

    Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

    Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

    Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.

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    1 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Молдавия в первый день после отключения газа покрыла потребности в электроэнергии

    Молдавия в первый день после отключения газа смогли покрыть потребности в электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Молдавии отчиталось, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    Правительству Молдавии удалось обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после того, как «Газпром» прекратил поставки газа, сообщает ТАСС. В отчете антикризисного штаба при кабинете министров указано, что потребности в электроэнергии 30 и 31 декабря 2024 года были полностью удовлетворены, без необходимости задействования аварийных договоров. Также на 1 января 2025 года энергоснабжение было полностью обеспечено.

    Ранее «Газпром» уведомил молдавскую компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок с 1 января 2025 года из-за нарушения контракта и отказа урегулировать задолженность. В связи с этим Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла на уголь. Ранее эта ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей страны.

    В связи с кризисной ситуацией власти Молдавии и Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключить централизованное отопление и горячую воду, а также перевести Молдавскую ГРЭС на уголь, чтобы снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Для покрытия потребностей Молдавии в электроэнергии страна будет вынуждена закупать ее в Румынии, где стоимость значительно выше. Газовые поставки в Молдавию будут осуществляться из альтернативных источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.

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    1 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Фицо предупредил о тяжелых последствиях для ЕС без газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо выступил с видеообращением, в котором предостерег об угрозах для Евросоюза в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, передает RT. В своем выступлении он отметил, что это решение окажет значительное влияние на страны ЕС.

    «Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», – подчеркнул Фицо.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Ранее в словацком министерстве экономики заявили, что Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен.

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    31 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России

    Министерство экономики Словакии заявило, что остановка Украиной транзита газа из РФ навредит европейской экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

    Министерство экономики Словакии заявило о возможных последствиях отказа Украины от транзита российского газа через свою территорию, запланированного на 1 января 2025 года. Несмотря на то, что Словакия подготовила достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год, в ведомстве считают, что отказ Украины негативно отразится на европейской экономике, передает РИА «Новости».

    Представители министерства пояснили, что остановка транзита приведет к росту цен на газ на европейских рынках. Газ из России, по словам чиновников, будет продолжать поступать в Европу по другим маршрутам, так как санкции на него не введены.

    В министерстве отметили, что остановка транзита газа с востока станет главным образом финансовым ударом для Словакии. Словацким газовым компаниям придется заплатить около 177 млн евро больше за транзит газа, который будет идти с запада. Также страна потеряет доходы от транзита российского газа через Украину на запад.

    Если вопрос транзита не решится, Европа может столкнуться с серьезными проблемами перед началом отопительного сезона в следующем году.

    Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Еврокомиссия уверена в готовности европейских стран к прекращению транзита российского газа через Украину.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

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