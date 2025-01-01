Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

Tекст: Мария Иванова

Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».