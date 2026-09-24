Эксперты оценили ущерб европейской экономике от летней жары

Allianz: Летняя жара обошлась экономике Европы в 113 млрд евро

Tекст: Валерия Городецкая

Аномальная жара летом 2026 года обошлась европейской экономике в 113 млрд евро, передает РИА «Новости». Наибольший урон зафиксирован в Италии, где потери составили 28 млрд евро. Германия заняла второе место с ущербом в 25 млрд евро.

«Летняя волна жары привела к сокращению объема европейской экономики в текущем году на 113 млрд евро», – отмечается в исследовании страховой группы Allianz. На третьем месте расположилась Франция, ВВП которой снизился на 20 млрд евро. В целом Европа потеряла почти 0,5% ожидаемого ВВП.

Экономисты объясняют такие показатели резким снижением производительности труда из-за экстремальных температур. Также сказались длительные перерывы на производствах и рост числа больничных. Кроме того, инфраструктура стран понесла прямые убытки от сопутствующих штормов и наводнений.

В Германии ущерб от природных катаклизмов за последние пять лет оценен в 50 млрд евро. Климатические потери в регионе сейчас в среднем вдвое превышают показатели 2000–2019 годов. Из-за последствий жары в ФРГ скончались почти 12 тыс. человек, что стало рекордом.

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