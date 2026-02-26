Украина начала импортировать американский СПГ через Литву

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда, передает РИА «Новости».

В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале-марте.

Корецкий отметил: «Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда». Он добавил, что компания недавно начала также импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о получении от Норвегии 85 млн евро на закупку газа.

Нафтогаз Украины проинформировал о поступлении первой в 2026 году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров.

Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период начиная с декабря 2025 года.