Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
Украинская компания «Нафтогаз» впервые организовала поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.
В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале-марте.
Корецкий отметил: «Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда». Он добавил, что компания недавно начала также импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о получении от Норвегии 85 млн евро на закупку газа.
Нафтогаз Украины проинформировал о поступлении первой в 2026 году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров.
Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период начиная с декабря 2025 года.