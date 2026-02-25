От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Просто вывести ВСУ из Донбасса, между нами, чушь собачья». Это очередная форма отказа Владимира Зеленского на ключевое условие Москвы по урегулированию конфликта. Следовательно, в обозримой перспективе боевые действия продолжатся. Россия к этому готова. Зеленский считает, что тоже готов.

Людоловы наловят еще штыков. Европа даст еще денег. Силовики еще сильнее прижмут недовольных. Это его примерный план на три года, если вычесть из него теракты, диверсии и другие формы давления на Россию.

Однако есть желающие подавить и на самого Зеленского.

На Евросоюз в этом смысле надежд нет, хотя прекращение конфликта в его интересах. «России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», – заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Евросовета Антониу Кошта, подтвердив тем самым единство целей с Зеленским.

Правда, ожидаемых подарков на четвертую годовщину со дня начала СВО криворожец от Европы не получил: введение 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро были заблокированы Венгрией. На пару со Словакией они объявили Киеву собственную политическую войну, добиваясь запуска нефтепровода «Дружба», поврежденного ВСУ.

В список ответных мер успело войти многое – от эмбарго на продажу Украине дизеля до прекращения экстренных поставок туда электроэнергии. Если бы все это носило долгосрочный характер – или началось гораздо раньше, принуждение Зеленского к миру проходило бы быстрее. Но, увы, протест наверняка будет слит за считанные дни: все это (а особенно - кредит, поскольку денег у Киева осталось до мая) настолько важно для НАТО, что там решили уступить требованиям венгров и словаков, чтобы те отвязались, а российскую трубопроводную нефть запретить чуть иначе и чуть попозже.

Британия даже переступила через себя, и на год приостановила действие санкций в отношении «Дружбы». Именно она сейчас – самый верный союзник Зеленского как лидера «партии войны», пока он справляется с этой ролью (когда перестанет справляться, его постараются заменить на другого британского протеже – Валерия Залужного).

А вот главный противник этой партии и лично Зеленского на следующем этапе конфликта – это президент США Дональд Трамп. Главный, помимо России, разумеется, однако ее действия стабильны и последовательны – постепенное, но неуклонное освобождение своей территорией с осознанной экономией ресурсов. От Трампа же на пятый год конфликта ждут чего-нибудь новенького.

Он, как известно, эгоцентричен, импульсивен, гневлив – и при все при этом имеет планы, радикально расходящиеся с планами Зеленского насчет войны еще на три года (тем более, что ждать тот планирует избрания нового президента США). План Трампа – подписать большой и красивый пакет документов о наступлении мира к 4 июля, когда Соединенные Штаты отметят свое 250-летие.

Насколько это реалистично с точки зрения российских позиций, другой вопрос, но он сейчас не важен, поскольку все уперлось в позицию обнаглевшего Зеленского.

Теперь Трамп должен сделать ему больно.

На днях криворожец заявил, что Вашингтон давит на Украину сильнее, чем на Россию. Даже если это правда, давит явно недостаточно для того, чтобы Киев смирился с неизбежным. Но и дополнительных рычагов влияния на диктатуру Зеленского у Трампа меньше, чем хотелось бы. Навскидку всего пять.

Первый вариант – новые антикоррупционные разоблачения людей в окружении головнокомандувача или даже его самого. Они осуществляются НАБУ, САП и другими спецструктурами, неподконтрольными Киеву и вживленными во властную структуру Украины после госпереворота в 2014-м. Прошлым летом (и с некоторым опозданием) управление этими структурами перехватила команда Трампа, после чего Зеленский стал сговорчивее. Начало переговоров в 2025-м и отставка Андрея Ермака – ключевой фигуры «партии войны» – это следствие в том числе антикоррупционных разоблачений.

Сейчас они – базовый сценарий, который с гарантией будет применен, если Трамп действительно хочет чего-то добиться от Украины, а следующей целью, вероятно, станет глава СНБО Рустем Умеров. Но Зеленский рассчитывает отбиться: собственный удар по следователям НАБУ и прокурорам САП давно готовят в СБУ. Недавнюю отставку Василия Малюка с поста главы этой спецслужбы связывали как раз с тем, что он «прошляпил» антикоррупционную атаку на Зеленского (не исключено, что специально – хотел избежать конфликта с американцами).

Второй вариант – «ослепить» ВСУ, то есть прекратить передачу Украине данных американской разведки, в том числе космической. Этот прием Трамп против Зеленского уже применял после их исторической ссоры в Белом доме, но недолго. Применит ли еще раз (и применит ли «как следует») зависит от того, насколько ему безразличен сопутствующий политический скандал, ведь и Киев, и евросоюзники, и оппозиция обвинят Трампа в предательстве Украины и в работе на Россию.

Этот вариант – хороший вариант, поскольку страны Европы не могут в полной мере компенсировать ВСУ разведывательные возможности США. Однако он дает российской армии «окно возможностей» для еще более успешных действий, а не обеспечивает быстрый результат – смирение Зеленского.

Обеспечить его гораздо быстрее мог бы третий вариант, самый действенный, но, к сожалению, почти невозможный: эмбарго на поставки американского оружия на Украину. Теперь эти поставки оплачиваются из европейских бюджетов, что создало для Трампа щекотливую ситуацию, ведь производители американского оружия – спонсоры-союзники его самого и Республиканской партии.

Американские варлорды кое-как смирились, что вооружение Украины больше не происходит за госсчет, как при Джо Байдене. Но запретить им брать европейские деньги не сможет тот, кто заинтересован в поддержке перед важнейшими ноябрьскими выборами в Конгресс, а Трамп в ней о-го-го как заинтересован

не говоря уже о том, что его личный принцип – это не «все ради мира», а «мы – продаем, лох – платит».

Вероятно, похожие принципы у Илона Маска, от которого зависит вариант номер четыре: отключение ВСУ от пресловутого «Старлинка». По старой дружбе Трамп, вероятно, мог бы об этом попросить. Но сам Маск, руководствуясь интересами бренда, не демонстрирует ни малейшего желания так поступить. Хотя он критикует Зеленского, Украину и конфликт с Россией гораздо дольше и жестче, чем Трамп, ему в этом смысле тоже дороже деньги.

Наконец, есть вариант с финансовым ударом через Международный валютный фонд, на который США имеют огромное влияние. Европа лишь частично покрывает потребности Украины, выживание ее экономики также зависит от новых кредитов МВФ и от реструктуризации старых. Пока кредиторы необъективно лояльны к Киеву, но даже в том случае, если это изменится, разрушительный эффект проявится не сразу. До 4 июля точно не уложимся.

Но попробовать стоит. Лучше – все вместе и сразу. В том, чтобы принудить Киев к мирному сосуществованию по российским правилам, никто, кроме России, не преуспеет, – и по-настоящему не хочет преуспевать. Но если Трамп внесет в создание на Украине управленческого хаоса, оборонного дефицита и финансового кризиса хоть какую-то лепту, на суде русской истории она ему несомненно зачтется.