    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    40 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    13 комментариев
    25 февраля 2026, 16:55 • В мире

    От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому

    От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Конфликт вокруг Украины переходит в следующую стадию. США убедились в том, что «по-хорошему» с Владимиром Зеленским договориться нельзя – и начинают договариваться «по-плохому». Из тех наказаний, которым президенту США Дональду Трампу стоит подвергнуть киевское руководство, выделяются пять.

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса, между нами, чушь собачья». Это очередная форма отказа Владимира Зеленского на ключевое условие Москвы по урегулированию конфликта. Следовательно, в обозримой перспективе боевые действия продолжатся. Россия к этому готова. Зеленский считает, что тоже готов.

    Людоловы наловят еще штыков. Европа даст еще денег. Силовики еще сильнее прижмут недовольных. Это его примерный план на три года, если вычесть из него теракты, диверсии и другие формы давления на Россию.

    Однако есть желающие подавить и на самого Зеленского.

    На Евросоюз в этом смысле надежд нет, хотя прекращение конфликта в его интересах. «России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», – заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Евросовета Антониу Кошта, подтвердив тем самым единство целей с Зеленским.

    Правда, ожидаемых подарков на четвертую годовщину со дня начала СВО криворожец от Европы не получил: введение 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро были заблокированы Венгрией. На пару со Словакией они объявили Киеву собственную политическую войну, добиваясь запуска нефтепровода «Дружба», поврежденного ВСУ.

    В список ответных мер успело войти многое – от эмбарго на продажу Украине дизеля до прекращения экстренных поставок туда электроэнергии. Если бы все это носило долгосрочный характер – или началось гораздо раньше, принуждение Зеленского к миру проходило бы быстрее. Но, увы, протест наверняка будет слит за считанные дни: все это (а особенно - кредит, поскольку денег у Киева осталось до мая) настолько важно для НАТО, что там решили уступить требованиям венгров и словаков, чтобы те отвязались, а российскую трубопроводную нефть запретить чуть иначе и чуть попозже.

    Британия даже переступила через себя, и на год приостановила действие санкций в отношении «Дружбы». Именно она сейчас – самый верный союзник Зеленского как лидера «партии войны», пока он справляется с этой ролью (когда перестанет справляться, его постараются заменить на другого британского протеже – Валерия Залужного).

    А вот главный противник этой партии и лично Зеленского на следующем этапе конфликта – это президент США Дональд Трамп. Главный, помимо России, разумеется, однако ее действия стабильны и последовательны – постепенное, но неуклонное освобождение своей территорией с осознанной экономией ресурсов. От Трампа же на пятый год конфликта ждут чего-нибудь новенького.

    Он, как известно, эгоцентричен, импульсивен, гневлив – и при все при этом имеет планы, радикально расходящиеся с планами Зеленского насчет войны еще на три года (тем более, что ждать тот планирует избрания нового президента США). План Трампа – подписать большой и красивый пакет документов о наступлении мира к 4 июля, когда Соединенные Штаты отметят свое 250-летие.

    Насколько это реалистично с точки зрения российских позиций, другой вопрос, но он сейчас не важен, поскольку все уперлось в позицию обнаглевшего Зеленского.

    Теперь Трамп должен сделать ему больно.

    На днях криворожец заявил, что Вашингтон давит на Украину сильнее, чем на Россию. Даже если это правда, давит явно недостаточно для того, чтобы Киев смирился с неизбежным. Но и дополнительных рычагов влияния на диктатуру Зеленского у Трампа меньше, чем хотелось бы. Навскидку всего пять.

    Первый вариант – новые антикоррупционные разоблачения людей в окружении головнокомандувача или даже его самого. Они осуществляются НАБУ, САП и другими спецструктурами, неподконтрольными Киеву и вживленными во властную структуру Украины после госпереворота в 2014-м. Прошлым летом (и с некоторым опозданием) управление этими структурами перехватила команда Трампа, после чего Зеленский стал сговорчивее. Начало переговоров в 2025-м и отставка Андрея Ермака – ключевой фигуры «партии войны» – это следствие в том числе антикоррупционных разоблачений.

    Сейчас они – базовый сценарий, который с гарантией будет применен, если Трамп действительно хочет чего-то добиться от Украины, а следующей целью, вероятно, станет глава СНБО Рустем Умеров. Но Зеленский рассчитывает отбиться: собственный удар по следователям НАБУ и прокурорам САП давно готовят в СБУ. Недавнюю отставку Василия Малюка с поста главы этой спецслужбы связывали как раз с тем, что он «прошляпил» антикоррупционную атаку на Зеленского (не исключено, что специально – хотел избежать конфликта с американцами).

    Второй вариант – «ослепить» ВСУ, то есть прекратить передачу Украине данных американской разведки, в том числе космической. Этот прием Трамп против Зеленского уже применял после их исторической ссоры в Белом доме, но недолго. Применит ли еще раз (и применит ли «как следует») зависит от того, насколько ему безразличен сопутствующий политический скандал, ведь и Киев, и евросоюзники, и оппозиция обвинят Трампа в предательстве Украины и в работе на Россию.

    Этот вариант – хороший вариант, поскольку страны Европы не могут в полной мере компенсировать ВСУ разведывательные возможности США. Однако он дает российской армии «окно возможностей» для еще более успешных действий, а не обеспечивает быстрый результат – смирение Зеленского.

    Обеспечить его гораздо быстрее мог бы третий вариант, самый действенный, но, к сожалению, почти невозможный: эмбарго на поставки американского оружия на Украину. Теперь эти поставки оплачиваются из европейских бюджетов, что создало для Трампа щекотливую ситуацию, ведь производители американского оружия – спонсоры-союзники его самого и Республиканской партии.

    Американские варлорды кое-как смирились, что вооружение Украины больше не происходит за госсчет, как при Джо Байдене. Но запретить им брать европейские деньги не сможет тот, кто заинтересован в поддержке перед важнейшими ноябрьскими выборами в Конгресс, а Трамп в ней о-го-го как заинтересован

    не говоря уже о том, что его личный принцип – это не «все ради мира», а «мы – продаем, лох – платит».

    Вероятно, похожие принципы у Илона Маска, от которого зависит вариант номер четыре: отключение ВСУ от пресловутого «Старлинка». По старой дружбе Трамп, вероятно, мог бы об этом попросить. Но сам Маск, руководствуясь интересами бренда, не демонстрирует ни малейшего желания так поступить. Хотя он критикует Зеленского, Украину и конфликт с Россией гораздо дольше и жестче, чем Трамп, ему в этом смысле тоже дороже деньги.

    Наконец, есть вариант с финансовым ударом через Международный валютный фонд, на который США имеют огромное влияние. Европа лишь частично покрывает потребности Украины, выживание ее экономики также зависит от новых кредитов МВФ и от реструктуризации старых. Пока кредиторы необъективно лояльны к Киеву, но даже в том случае, если это изменится, разрушительный эффект проявится не сразу. До 4 июля точно не уложимся.

    Но попробовать стоит. Лучше – все вместе и сразу. В том, чтобы принудить Киев к мирному сосуществованию по российским правилам, никто, кроме России, не преуспеет, – и по-настоящему не хочет преуспевать. Но если Трамп внесет в создание на Украине управленческого хаоса, оборонного дефицита и финансового кризиса хоть какую-то лепту, на суде русской истории она ему несомненно зачтется.

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации