    Небензя заявил о намерении России начать процесс выбора генсека ООН
    Суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей
    Мексиканский стартап научил роботов делать человеческих детей
    Макрон выступил против кредита Украине за счет активов России
    Bloomberg: Страны G7 готовы ужесточить санкции против нефтяного экпорта России
    WSJ: У Киева нет денег на производство дальнобойных ракет
    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    14 комментариев
    1 октября 2025, 22:55 • В мире

    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев

    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Министр обороны Великобритании Джон Хили публично пообещал, что Россия не победит в конфликте вокруг Украины. Однако, если сравнить это с прошлыми обещаниями Лондона, Россия в этом противостоянии побеждает, а Британию пора объявить проигравшей. В конечном итоге она проиграет еще больше.

    «Вы не победите... Хватит говорить, договоритесь о мире. А мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

    Таково «послание Москве из Ливерпуля», озвученное министром обороны Великобритании Джоном Хили.

    В Ливерпуле как в своего рода столице и электоральном бастионе английского рабочего движения прошло внутреннее мероприятие правящей Лейбористской партии, которая теперь – партия элиты, но по-прежнему претендует на роль «голоса людей труда». Поэтому послание именно из Ливерпуля, хотя злобные британские филиппики нам привычней получать из Лондона.

    Разобравшись с адресом отправителя, перейдем к нему самому: а от кого столь грозное послание? Кто нам грозит из Ливерпуля?

    Не то чтобы кто-то тут боялся британских Вооруженных сил, тем более что они который год стонут из-за недофинансирования и давно уже потеряли оперативную самостоятельность. Но это послание не от Вооруженных сил. Хили хотя и министр обороны, но абсолютный чужак в армии.

    Он профессиональный политик с профильным образованием и вечный депутат, который в пропаганде разбирается лучше, чем в Вооруженных силах.

    Как и подобает истинному англичанину, Хили – русофоб и кривозуб, поэтому не выделялся так, чтоб стать «звездой», и подвизался на третьих ролях, пока партию не возглавил Кир Стармер. Когда же Стармер сформировал правительство, Хили органично в него вписался. Там все равномерно плохо, и Хили достаточно плох.

    Тот кабинет, где он – министр, а Стармер – премьер, с каждым месяцем ставит новый антирекорд в области популярности, что обвалило рейтинги партии – теперь лейбористы даже 20% не во всех опросах набирают.

    В общем, отправитель ливерпульского послания – это не Великобритания, не ее народ, не Вооруженные силы Его Величества и даже не Лейбористская партия. Хили хочет, чтобы это выглядело как партийный призыв, и действительно сорвал в Ливерпуле аплодисменты, но в лейбористских рядах разрастается ненависть к «стармеристам», близится раскол и есть довольно разные мнения насчет противостояния с Россией. По крайней мере, общего партийного заявления в духе «сдавайтесь, или мы вас раздавим» принято не было.

    Так что в лучшем для Хили случае это было послание кабинета Стармера, а на деле – самого Хили как представителя «ястребиного» крыла. Он уже давно активный лоббист Украины, и единственная госнаграда, которой был отмечен за 65 лет жизни, – это украинский орден «За заслуги» первой степени.

    Перед Киевом у Хили действительно есть заслуги. Например, став министром летом прошлого года, он ускорил передачу в ВСУ всех ранее согласованных пакетов военной поддержки, параллельно добиваясь выделения новых. За счет этого в 2025 году Британия предоставила Украине рекордный объем помощи – на сумму больше, чем в любой другой год конфликта.

    Прежде, пребывая в оппозиции, Хили критиковал правивших тогда консерваторов за недостаточную (по его мнению) вовлеченность в перевооружение ВСУ. Он так делал даже при премьере Борисе Джонсоне, хотя трудно найти в британской элите политика более проукраинского, чем Джонсон.

    Есть, впрочем, мнение, что дело на самом деле не в Хили. В 2025-м у Британии вообще не было другого выбора, кроме как закрыть критичные потребности ВСУ. В противном случае последовал бы обвал фронта, так как положение на ряде его участков становилось для Украины критичным, а в том месте, где раньше была американская рука для поддержки в трудную минуту, образовался жирный кукиш Дональда Трампа. Оружие в ВСУ он поставлять готов, но только за деньги, а деньги пока не найдены (Евросоюз в процессе поиска).

    Британцы привыкли делать хорошую мину при плохой игре. В случае обвала фронта проворачивать этот нехитрый фокус станет сложнее, а когда украинский проект окончательно провалится, придется объяснять, что это вообще такое было – и зачем столько денег и оружия было выброшено в черную дыру. Но это потом – и чем позже, тем для правительства Стармера лучше. Пожар конфликта там будут поддерживать «на последние» и до последнего. То есть до победы России.

    Спорить с Хили о будущем означает ввязываться с ним в «битву экстрасенсов», хотя смысла в этом нет: Хили абсолютно точно не умеет предсказывать будущее даже на пару месяцев вперед. Например, весной он заявил, что «невозможно обсуждать Украину без Украины», но последующие российско-американские переговоры показали – очень даже возможно, а то, что британцев на обсуждение не пригласили (и не пригласят), – это другой разговор.

    Надежнее исходить не из будущего, а из прошлого, из неоспоримых фактов. Судя по ним, Россия уже победила, если считать победой всякий откат британской губы назад. Иными словами, Лондон уже давно от России много чего требует и обещает: «Не будет по-вашему». Проходят месяцы, иногда годы, – и Лондон столь же ультимативно требует чего-нибудь поменьше, осознавая, что выдвигать предыдущие требования стало попросту смешно.

    Так, в 2022-2023 годах он требовал никаких переговоров с Россией не вести до полного вывода ее войск с территорий Украины.

    «Давайте просто воевать», приписываемое Борису Джонсону, вошло в историю конфликта.

    Повоевали. Положение Европы и тем более Украины только ухудшилось, и вопрос теперь стоит не о военном поражении России и не о выводе ее войск «за границы 1991 года», а о том, чтобы прервать боевые действия, остановившись на линии фактического разделения сторон.  

    Раньше российскую армию призывали гнать до Ростова, теперь просят остановить ее продвижение в противоположном направлении. Разница между этими двумя требованиями – вес британского дипломатического поражения в фунтах. И чем дальше, тем тяжелее оно будет.

    Российская армия вряд ли остановится до тех пор, пока не будут выполнены цели СВО, основополагающая из которых – освобождение всего Донбасса. Москва готова решить этот вопрос дипломатически, но Киев к добровольному выводу своих войск не готов, так что придется подождать, пока его и Европы положение не ухудшится сильнее, а британцы не закатают губу еще на дюйм-другой назад.

    Правда, закатывать ее до самого конца придется еще долго, а по итогам британские и украинские власти все равно объявят, что они победили и что Россия проиграла. Даже если российская армия остановится у Львова, будет заявлено, что истинной целью Москвы было поглощение Львова, потому что это столица украинского суверенитета, духа и сопротивления, которые не удалось сломить.

    «Вы не победите» в исполнении Хили означает лишь то, что британские элиты нашей победы не признают. Только вот с каждым новым годом гниения их государства изнутри и роста ненависти общества к собственному правительству все меньше поводов считаться с британским мнением по абсолютно любому вопросу. Миллионы их странных закидонов – от левостороннего движения до уродливых электрических розеток – мир, к своей пользе, уже преодолел, преодолеет и все остальные.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации