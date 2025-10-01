Tекст: Дмитрий Бавырин

«Вы не победите... Хватит говорить, договоритесь о мире. А мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Таково «послание Москве из Ливерпуля», озвученное министром обороны Великобритании Джоном Хили.

В Ливерпуле как в своего рода столице и электоральном бастионе английского рабочего движения прошло внутреннее мероприятие правящей Лейбористской партии, которая теперь – партия элиты, но по-прежнему претендует на роль «голоса людей труда». Поэтому послание именно из Ливерпуля, хотя злобные британские филиппики нам привычней получать из Лондона.

Разобравшись с адресом отправителя, перейдем к нему самому: а от кого столь грозное послание? Кто нам грозит из Ливерпуля?

Не то чтобы кто-то тут боялся британских Вооруженных сил, тем более что они который год стонут из-за недофинансирования и давно уже потеряли оперативную самостоятельность. Но это послание не от Вооруженных сил. Хили хотя и министр обороны, но абсолютный чужак в армии.

Он профессиональный политик с профильным образованием и вечный депутат, который в пропаганде разбирается лучше, чем в Вооруженных силах.

Как и подобает истинному англичанину, Хили – русофоб и кривозуб, поэтому не выделялся так, чтоб стать «звездой», и подвизался на третьих ролях, пока партию не возглавил Кир Стармер. Когда же Стармер сформировал правительство, Хили органично в него вписался. Там все равномерно плохо, и Хили достаточно плох.

Тот кабинет, где он – министр, а Стармер – премьер, с каждым месяцем ставит новый антирекорд в области популярности, что обвалило рейтинги партии – теперь лейбористы даже 20% не во всех опросах набирают.

В общем, отправитель ливерпульского послания – это не Великобритания, не ее народ, не Вооруженные силы Его Величества и даже не Лейбористская партия. Хили хочет, чтобы это выглядело как партийный призыв, и действительно сорвал в Ливерпуле аплодисменты, но в лейбористских рядах разрастается ненависть к «стармеристам», близится раскол и есть довольно разные мнения насчет противостояния с Россией. По крайней мере, общего партийного заявления в духе «сдавайтесь, или мы вас раздавим» принято не было.

Так что в лучшем для Хили случае это было послание кабинета Стармера, а на деле – самого Хили как представителя «ястребиного» крыла. Он уже давно активный лоббист Украины, и единственная госнаграда, которой был отмечен за 65 лет жизни, – это украинский орден «За заслуги» первой степени.

Перед Киевом у Хили действительно есть заслуги. Например, став министром летом прошлого года, он ускорил передачу в ВСУ всех ранее согласованных пакетов военной поддержки, параллельно добиваясь выделения новых. За счет этого в 2025 году Британия предоставила Украине рекордный объем помощи – на сумму больше, чем в любой другой год конфликта.

Прежде, пребывая в оппозиции, Хили критиковал правивших тогда консерваторов за недостаточную (по его мнению) вовлеченность в перевооружение ВСУ. Он так делал даже при премьере Борисе Джонсоне, хотя трудно найти в британской элите политика более проукраинского, чем Джонсон.

Есть, впрочем, мнение, что дело на самом деле не в Хили. В 2025-м у Британии вообще не было другого выбора, кроме как закрыть критичные потребности ВСУ. В противном случае последовал бы обвал фронта, так как положение на ряде его участков становилось для Украины критичным, а в том месте, где раньше была американская рука для поддержки в трудную минуту, образовался жирный кукиш Дональда Трампа. Оружие в ВСУ он поставлять готов, но только за деньги, а деньги пока не найдены (Евросоюз в процессе поиска).

Британцы привыкли делать хорошую мину при плохой игре. В случае обвала фронта проворачивать этот нехитрый фокус станет сложнее, а когда украинский проект окончательно провалится, придется объяснять, что это вообще такое было – и зачем столько денег и оружия было выброшено в черную дыру. Но это потом – и чем позже, тем для правительства Стармера лучше. Пожар конфликта там будут поддерживать «на последние» и до последнего. То есть до победы России.

Спорить с Хили о будущем означает ввязываться с ним в «битву экстрасенсов», хотя смысла в этом нет: Хили абсолютно точно не умеет предсказывать будущее даже на пару месяцев вперед. Например, весной он заявил, что «невозможно обсуждать Украину без Украины», но последующие российско-американские переговоры показали – очень даже возможно, а то, что британцев на обсуждение не пригласили (и не пригласят), – это другой разговор.

Надежнее исходить не из будущего, а из прошлого, из неоспоримых фактов. Судя по ним, Россия уже победила, если считать победой всякий откат британской губы назад. Иными словами, Лондон уже давно от России много чего требует и обещает: «Не будет по-вашему». Проходят месяцы, иногда годы, – и Лондон столь же ультимативно требует чего-нибудь поменьше, осознавая, что выдвигать предыдущие требования стало попросту смешно.

Так, в 2022-2023 годах он требовал никаких переговоров с Россией не вести до полного вывода ее войск с территорий Украины.

«Давайте просто воевать», приписываемое Борису Джонсону, вошло в историю конфликта.

Повоевали. Положение Европы и тем более Украины только ухудшилось, и вопрос теперь стоит не о военном поражении России и не о выводе ее войск «за границы 1991 года», а о том, чтобы прервать боевые действия, остановившись на линии фактического разделения сторон.

Раньше российскую армию призывали гнать до Ростова, теперь просят остановить ее продвижение в противоположном направлении. Разница между этими двумя требованиями – вес британского дипломатического поражения в фунтах. И чем дальше, тем тяжелее оно будет.

Российская армия вряд ли остановится до тех пор, пока не будут выполнены цели СВО, основополагающая из которых – освобождение всего Донбасса. Москва готова решить этот вопрос дипломатически, но Киев к добровольному выводу своих войск не готов, так что придется подождать, пока его и Европы положение не ухудшится сильнее, а британцы не закатают губу еще на дюйм-другой назад.

Правда, закатывать ее до самого конца придется еще долго, а по итогам британские и украинские власти все равно объявят, что они победили и что Россия проиграла. Даже если российская армия остановится у Львова, будет заявлено, что истинной целью Москвы было поглощение Львова, потому что это столица украинского суверенитета, духа и сопротивления, которые не удалось сломить.

«Вы не победите» в исполнении Хили означает лишь то, что британские элиты нашей победы не признают. Только вот с каждым новым годом гниения их государства изнутри и роста ненависти общества к собственному правительству все меньше поводов считаться с британским мнением по абсолютно любому вопросу. Миллионы их странных закидонов – от левостороннего движения до уродливых электрических розеток – мир, к своей пользе, уже преодолел, преодолеет и все остальные.