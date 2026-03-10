Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в праздники
Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в мартовские праздники
В период весенних праздников рестораны Москвы увеличили свои доходы в среднем на 20%, продемонстрировав лучшие финансовые результаты за все время работы, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
Миронов заявил, что за период с шестого по восьмое марта франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» показали самые большие выручки за всю историю существования заведений, передает АГН «Москва».
«В среднем плюс 20% к прошлому году», – отметил Миронов.
Он добавил, что аналогичный рост отмечен и в других ресторанах столицы. По информации эксперта, такая положительная динамика фиксируется у многих представителей отрасли.
Ранее ресурс «Чек Индекс» зафиксировал увеличение среднего чека россиян в заведениях общепита на 13% с начала года.