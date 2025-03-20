Средний чек в кафе и ресторанах в России вырос на 13 процентов

Средний чек в кафе и ресторанах России за год вырос на 13% до 1,3 тыс рублей

Tекст: Вера Басилая

С 1 января по 15 марта средний чек россиян в кафе, ресторанах и точках фастфуда увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,3 тыс. рублей. В ресторанах и барах он вырос на 12% до 2,1 тыс. рублей, в кафе и столовых – на 11% до 781 рубля, а в точках фастфуда – на 14% до 512 рублей, передает «Газета.Ru».

Эксперты ресурса «Чек Индекс» отметили, что более теплая и сухая зима сместила покупательский интерес в сторону уличных зон питания и быстрого перекуса. Это привело к увеличению посещаемости точек фастфуда, в то время как в ресторанной индустрии наблюдается спад продаж по причине высокой базы прошлого года, обусловленной январскими морозами.

Рост спроса на питание вне дома эксперты связывают с развитием интернет-заказов, увеличением деловой активности, внутреннего туризма и ростом реальных располагаемых доходов граждан.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы населения России выросли на 8,4% за год, превысив прогнозы, и отметился рост реальной зарплаты на 8,7% за одиннадцать месяцев 2024 года.