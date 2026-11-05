Дальневосточный леопард погиб в ДТП на трассе в Приморье

Молодой дальневосточный леопард погиб в результате ДТП в Приморском крае

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия произошла в темное время суток в районе села Кравцовка Хасанского округа Приморского края вблизи охраняемой территории национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба учреждения.

Водитель автомобиля попытался уйти от столкновения с выпрыгнувшим на дорогу хищником. Машина задела зверя и перевернулась, в результате чего человек получил травмы. После удара леопард попытался скрыться, но погиб от полученных ранений до прибытия ученых.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты отдела науки нацпарка, сотрудники регионального госохотнадзора и полиция для установления всех обстоятельств случившегося.

Подобные инциденты с краснокнижными кошками происходили на этой трассе и ранее. Специалисты подчеркивают необходимость строительства специальных безопасных переходов для диких животных на таких участках, позволяющих развести транспортные потоки и естественные пути перемещения зверей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты приступили к переселению дальневосточных леопардов в Уссурийский заповедник для создания резервной популяции.

Ранее делегация специалистов из КНДР впервые посетила национальный парк «Земля леопарда».

Летом самка дальневосточного леопарда в Приморье впервые взяла под опеку двух чужих детенышей.