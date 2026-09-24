Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.



