Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

Что такое государственный жилищный сертификат (ГЖС)

ГЖС выдается в рамках комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Сертификат на улучшение жилищных условий – один из ключевых инструментов федеральной поддержки; региональные меры предоставляются отдельно и его не заменяют. Сертификат не является ценной бумагой и не может быть передан другому лицу. Срок действия документа исчисляется с даты выдачи и составляет три месяца для предъявления сертификата в банк и семь месяцев для представления в банк документов на оплату приобретаемого жилья.

Средства перечисляются безналичным путем напрямую продавцу недвижимости (а также застройщику или кредитору в зависимости от вида договора) через уполномоченный банк. Наличными деньги получить нельзя.

Кому положен жилищный сертификат в 2026 году

Право на получение ГЖС имеют строго определенные категории граждан, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Важно отметить, что в 2026 году продолжают действовать и специализированные меры поддержки, такие как жилищный сертификат сиротам его часто путают с ГЖС, однако это отдельная программа, регулируемая иным законодательством и имеющая свои правила финансирования. К основным категориям получателей федерального ГЖС относятся:

· военнослужащие, подлежащие увольнению, и уволенные с военной службы при выслуге 10 лет и более при увольнении по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; при увольнении по истечении срока контракта либо по семейным обстоятельствам требуется выслуга 20 лет и более;

· сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, Государственной противопожарной службы МЧС, войск национальной гвардии (Росгвардии) со стажем службы не менее 10 лет, увольняемые со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

· граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков и поселков, а также из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО);

· граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица;

· граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (со стажем работы в этих районах от 15 лет);

· вынужденные переселенцы, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

· граждане, признанные пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

· молодые ученые при соответствии критериям возраста и стажа.

Отдельная категория – молодые семьи в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050). Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия решения о включении семьи в список претендентов на получение выплаты в планируемом году.

Размер социальной выплаты

Сумма сертификата рассчитывается по формуле: норматив общей площади жилья × норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемый Минстроем России раз в полугодие, с применением повышающего коэффициента, установленного для отдельных субъектов РФ.

Нормативы площади:

· 33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина;

· 42 кв. м – на семью из двух человек;

· по 18 кв. м – на каждого члена семьи при составе от трех человек и более.

Для молодых семей размер выплаты составляет не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья для семьи без детей и не менее 35% для семьи с детьми (в том числе неполной с одним родителем и ребенком). В ряде регионов местные бюджеты добавляют дополнительные 5–15%.

Норматив стоимости 1 кв. метра по России на второе полугодие 2026 года и средняя рыночная стоимость 1 кв. метра по субъектам РФ на III квартал 2026 года утверждаются одним приказом Минстроя. При расчете ГЖС применяется единый норматив по России, а территориальные различия учитываются повышающими коэффициентами: 1,2 – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и ряда северных и дальневосточных регионов; 1,15 и 1,1 – для других перечисленных в Правилах субъектов.

Какие документы необходимы для оформления

Базовый пакет документов для постановки на учет и получения сертификата:

· заявление установленной формы на участие в программе;

· паспорта всех совершеннолетних членов семьи;

· свидетельства о рождении детей;

· свидетельство о заключении или расторжении брака;

· документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории (военный билет, удостоверение ликвидатора, справка о стаже работы в районах Крайнего Севера и другие);

· справка о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем, и копия финансово-лицевого счета;

· документы о признании нуждающимся в жилом помещении;

· СНИЛС и ИНН всех членов семьи;

· согласие на обработку персональных данных.

Дополнительно могут запросить справки об отсутствии жилья в собственности (выписки из ЕГРН) за последние пять лет по всем регионам проживания.

Порядок оформления жилищного сертификата

Процедура получения ГЖС включает несколько последовательных этапов:

1. Постановка на учет в качестве нуждающегося в жилье в органе местного самоуправления или по месту службы.

2. Подача заявления на участие в соответствующей программе до 1 июля года, предшествующего планируемому году получения сертификата.

3. Формирование списков граждан-участников и утверждение сводного списка получателей на очередной год.

4. Получение уведомления о включении в список получателей ГЖС в текущем году.

5. Подача документов на оформление сертификата в течение 15 рабочих дней с момента уведомления.

6. Выдача бланка сертификата.

7. Открытие банковского счета по договору банковского счета в уполномоченном банке (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и другие банки-участники) в течение трех месяцев с даты выдачи сертификата.

8. Выбор жилья и заключение договора купли-продажи (или договора долевого участия в новостройке, либо договора об уступке прав требований по такому договору).

9. Регистрация права собственности в Росреестре.

10. Перечисление банком средств продавцу.

Подать заявление можно через МФЦ, портал «Госуслуги», а также напрямую в жилищный отдел администрации или профильное ведомство.

Условия использования средств сертификата

Средства ГЖС можно направить на:

· покупку квартиры, жилого дома или его части на первичном либо вторичном рынке;

· приобретение жилья по договору долевого участия;

· уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), а также погашение основного долга и процентов по такому кредиту, если обязательство возникло после выдачи сертификата.

Приобретаемое жилье должно находиться на территории того субъекта Российской Федерации, который указан в сертификате (при указании Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя допускается покупка соответственно в Московской области, Ленинградской области или Республике Крым), быть пригодным для проживания, соответствовать санитарно-техническим нормам и требованиям статей 15 и 16 Жилищного кодекса РФ и не иметь обременений.

Допускается покупка жилья большей стоимости с доплатой собственных или заемных (ипотечных) средств, а также средств материнского (семейного) капитала.

Оформление жилья производится в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата.

Причины отказа в выдаче сертификата

Основаниями для отказа выступают:

· предоставление недостоверных сведений или неполного пакета документов;

· утрата оснований для получения социальной выплаты;

· реализация права на улучшение жилищных условий с использованием бюджетных средств ранее;

· наличие в собственности жилья, обеспеченность которым выше учетной нормы;

· намеренное ухудшение жилищных условий в течение пяти лет до подачи заявления (продажа, дарение, регистрация дополнительных жильцов).

При отказе гражданин вправе повторно подать документы после устранения причин, если отказ был связан с неполнотой документов или недостоверностью сведений, либо обжаловать решение в судебном порядке.

Актуальные изменения в 2026 году

С 2026 года расширен перечень банков участников программы, а также упрощена процедура подачи документов через единый портал государственных услуг. Норматив стоимости 1 кв. метра по России пересматривается Минстроем раз в полугодие, а средняя рыночная стоимость по субъектам РФ ежеквартально. Для отдельных категорий (участники СВО и члены их семей) действуют дополнительные региональные программы жилищной поддержки, которые могут комбинироваться с федеральным ГЖС при соблюдении установленных условий.

Рекомендуется заранее уточнять актуальные нормативы и перечень требуемых документов в жилищном отделе местной администрации или в ведомстве по месту службы, поскольку требования могут корректироваться подзаконными актами.