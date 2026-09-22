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Мирошник: ВСУ атаковали десятки избиркомов во время выборов
Мирошник: ВСУ атаковали 74 избиркома во время выборов в Госдуму
В период голосования на выборах в Госдуму украинские силы атаковали десятки зданий избирательных комиссий, причинив им повреждения различной степени тяжести, сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.
«По нашей статистике, только 74 здания, в которых располагались избирательные комиссии, подверглись ударам – где-то это серьезные повреждения, где-то просто повреждения», – сказал Мирошник, передает РИА «Новости».
Он добавил, что даже одного удара должно быть достаточно, чтобы любая страна Европы должна была указать на то, что киевский режим не дает «реализоваться демократическим принципам, волеизъявлению народа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки ВСУ безрезультатным саботажем.
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Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила рекордные 56,6%.