Мирошник: ВСУ атаковали 74 избиркома во время выборов в Госдуму

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По нашей статистике, только 74 здания, в которых располагались избирательные комиссии, подверглись ударам – где-то это серьезные повреждения, где-то просто повреждения», – сказал Мирошник, передает РИА «Новости».

Он добавил, что даже одного удара должно быть достаточно, чтобы любая страна Европы должна была указать на то, что киевский режим не дает «реализоваться демократическим принципам, волеизъявлению народа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки ВСУ безрезультатным саботажем.

Украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.

Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила рекордные 56,6%.