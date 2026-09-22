Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.5 комментариев
Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН
Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН
Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.
«Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.
По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.
Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.
В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.