Макрон заявил о стремлении Франции ускорить переговоры России и Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Французское руководство заявило, что намерено приложить максимум усилий для скорейшего старта диалога между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Макрон подчеркнул важность дипломатического урегулирования конфликта.

«Франция продолжит оказывать непоколебимую поддержку законным стремлениям украинского народа к миру… В то же время она не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», – заявил президент Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

Ранее президент Франции уже выражал готовность оказать содействие старту прямых переговоров между Москвой и Киевом. Французский лидер также подтверждал намерение провести диалог с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.