В России запустили первое производство вакцины против ВПЧ

В Кировской области открыли завод полного цикла вакцины от ВПЧ

Tекст: Денис Тельманов

Открытие первого в России производства вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) по полному циклу состоялось в Кировской области, передает ТАСС.

Биофармацевтическая компания «Нанолек» реализует проект при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Комплекс включает участки по наработке антигена и выпуску готовой продукции.

В заявлении ФРП отмечается: «Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по наработке антигена. Мощность первого участка составляет не менее 600 тысяч доз вакцин в год. К 2027 году, с запуском второго участка, производственная мощность достигнет свыше трех миллионов доз ежегодно, что позволит не только закрыть внутреннюю потребность, но и экспортировать препарат». Общий объем инвестиций в производство составит 7,5 млрд рублей, из которых ФРП выделил 950 млн рублей в виде льготного займа.

Вакцина российского производства, получившая название «Цегардекс», создана на основе партнерства «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Препарат уже получил регистрационное удостоверение для применения среди взрослых, в Минздраве рассматривают включение показаний для детей, ожидаемое на февраль 2026 года.

Первые партии вакцины поступят в оборот во второй половине 2026 года. «Первые запущенные в производство серии вакцины «Цегардекс» выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года», – сообщил глава «Нанолек» Евгений Баринов.

Производство и вакцинация на территории России позволят снизить уровень заболеваний, связанных с ВПЧ, а также повысят репродуктивное здоровье и рождаемость у женщин. Прежде в стране применялись только зарубежные вакцины против ВПЧ.

Новый завод – первый этап масштабной инвестиционной кампании по запуску индустрии вакцин полного цикла против различных инфекций, в том числе менингококковой и ветряной оспы. В ближайшее время «Нанолек» намерен привлечь дополнительные инвестиции через Газпромбанк и ФРП для расширения производственных мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября – середине октября в России стартует экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается разработкой мРНК-вакцины против вируса иммунодефицита человека. Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно.