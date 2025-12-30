В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.0 комментариев
Власти Йемена объявили о чрезвычайном положении из-за поддержанного ОАЭ мятежа
Власти Йемена сообщили о введении чрезвычайного положения сроком на 90 дней на фоне мятежа, поддержанного силами, связанными с ОАЭ, и обострения ситуации в восточных регионах страны, сообщает йеменское агентство SABA.
Власти Йемена приняли решение ввести чрезвычайное положение сроком на девяносто дней, передает ТАСС. Сообщается, что указ подписал глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.
Согласно распоряжению, чрезвычайная мера вступит в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, и предусматривает возможность продления по истечении установленного срока. Подчеркивается, что поводом послужил не прекращающийся с 2014 года госпереворот, а также текущий мятеж, организованный повстанческими группами, которым был отдан приказ Объединенными Арабскими Эмиратами начать вооруженные действия в восточных регионах с целью раздела страны.
В тексте указа отмечается необходимость принятия особых мер для противодействия дестабилизации, а также реагирования на угрозу суверенитету республики.
Саудовская Аравия объявила о начале военной операции на востоке Йемена.
Руководитель оборонного ведомства Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к представителям Южного переходного совета с предложением покинуть позиции в двух восточных провинциях Йемена.
Москва выразила обеспокоенность ростом напряженности в провинциях Хадрамаут и Махра на юге Йемена.