Власти Йемена объявили о чрезвычайном положении из-за поддержанного ОАЭ мятежа

Tекст: Вера Басилая

Власти Йемена приняли решение ввести чрезвычайное положение сроком на девяносто дней, передает ТАСС. Сообщается, что указ подписал глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.

Согласно распоряжению, чрезвычайная мера вступит в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, и предусматривает возможность продления по истечении установленного срока. Подчеркивается, что поводом послужил не прекращающийся с 2014 года госпереворот, а также текущий мятеж, организованный повстанческими группами, которым был отдан приказ Объединенными Арабскими Эмиратами начать вооруженные действия в восточных регионах с целью раздела страны.

В тексте указа отмечается необходимость принятия особых мер для противодействия дестабилизации, а также реагирования на угрозу суверенитету республики.

Саудовская Аравия объявила о начале военной операции на востоке Йемена.

Руководитель оборонного ведомства Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к представителям Южного переходного совета с предложением покинуть позиции в двух восточных провинциях Йемена.

Москва выразила обеспокоенность ростом напряженности в провинциях Хадрамаут и Махра на юге Йемена.