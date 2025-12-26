Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Захарова призвала к диалогу на фоне эскалации в Йемене
Москва выразила обеспокоенность ростом напряженности в провинциях Хадрамаут и Махра на юге Йемена после столкновений между различными проправительственными формированиями. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности в провинциях Хадрамаут и Махра на юге Йемена, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация осложнилась после столкновений между различными отрядами проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету.
Захарова отметила: «В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету».
Дипломат также подчеркнула, что Россия призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения в рамках конструктивного межйеменского диалога. В МИД выразили надежду на снижение напряженности в регионе.
Ранее израильские военные самолеты нанесли серию ударов по столице Йемена и окрестностям.