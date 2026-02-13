  • Новость часаСилами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков
    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу с 1 марта
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов
    Сын Мадуро сообщил мнение отца о ситуации в Венесуэле
    В СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата
    В ОП предложили альтернативное название среднему профобразованию
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    17 комментариев
    13 февраля 2026, 01:11

    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    12 февраля 2026, 12:41
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    Комментарии (30)
    12 февраля 2026, 13:29
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать диалог с США только на равных условиях, а при необходимости в «режиме жесткого торга», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

    По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске позволила достичь принципиальных договоренностей по путям урегулирования, а продолжающийся с того момента переговорный процесс, по мнению Москвы, должен привести к результатам, соответствующим договоренностям, достигнутым в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что это сложный путь, но единственно верный для достижения целей спецоперации политико-дипломатическими методами, а также для нормализации отношений между Россией и США. «Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга», – заявил он.

    Замминистра добавил, что переговоры осложняются позицией Европы, которая, по его словам, стала «главным спонсором киевского режима» и системным противником России. Рябков отметил, что страны Европы взяли курс на милитаризацию и подготовку к возможному военному столкновению с Россией, что также влияет на ход переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Комментарии (13)
    12 февраля 2026, 14:44
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 19:54
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 11:21
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 13:47
    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    ВС России ударили «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили Львовский авиаремонтный завод, сообщается в Telegram-канале Поддубного.

    По словам военкора Евгения Поддубного, предприятие выполняло ключевую роль в обслуживании боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

    На момент удара на территории завода, по предварительной информации, находились французские истребители Mirage 2000. Это стало третьим случаем поражения объекта за время спецоперации на Украине и вторым за последние пять недель.

    Одновременно ракетный удар был нанесен по подстанции мощностью 750 кВ, обеспечивающей электроснабжение западных регионов Украины.

    Ранее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома.

    Вооруженные Силы России в январе с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (6)
    12 февраля 2026, 18:30
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Хорошим термином станет «профессиональное образование», – сказала газете ВЗГЛЯД советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Золотарева, комментируя поручение президента Владимира Путина переименовать «среднее профессиональное образование».

    По итогам заседания Государственного совета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование». 

    «Предпосылок для такой дискуссии несколько. Для государства важно повышение статуса, имиджа системы, ведущей подготовку рабочих, техников – архиважных для экономики государства», – говорит Золотарева. Она отметила, что государство уже более 15 лет планомерно реализует меры укрепления статуса рабочих и специалистов среднего звена, а также системы, обеспечивающей их подготовку – модернизируется инфраструктура и материальная база, совершенствуются образовательные технологии, укрепляется связь с работодателями. Федеральный проект «Профессионалитет» собрал в себе лучшие инструменты, задал высокий уровень и темп развития системы среднего профессионального образования (СПО).

    «Сегодня предмет труда выпускников системы СПО все больше высокотехнологичен. Технологии, используемые как рабочими, так и специалистами среднего звена, быстро развиваются. Поэтому все чаще звучит тезис, что термин «среднее» все меньше соответствует реалиям. Это качественное современное профессиональное образование», – объясняет Золотарева.

    Она предполагает, что кардинальной смены названия все-таки не будет. «На мой взгляд хорошим термином станет «профессиональное образование», – заключила член ОП.

    Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также предложил убрать из наименования «среднее профессиональное образование» первое слово.

    Комментарии (6)
    12 февраля 2026, 17:04
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 15:48
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    Орбан счел вступление Украины в Евросоюз угрозой безопасности Венгрии

    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 12:57
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Покровкой и Петропавловкой.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Боровой, Ковалевки и Нечволодовки Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, три брониемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Светлого, Белицкого, Кучерова Яра, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Ровного, Самойловки, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки Запорожской области и Тихого Днепропетровской области.

    При этом противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 бронемашин и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    За последние сутки ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 20:07
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты за неуважение к Вечному огню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Севастополе 54-летнюю жительницу Ялты задержали за то, что она грела ноги без обуви на Вечном огне мемориала героической обороны, сообщили в полиции.

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты, которая грела ноги на Вечном огне Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, сообщает УМВД по региону. Нарушительницу обнаружили после мониторинга видеозаписей в социальных сетях: на кадрах видно, как женщина сидит у мемориала, сняв обувь и положив ноги на огонь.

    По словам задержанной, она замерзла и решила согреться подобным образом. Температура воздуха в Севастополе последние дни была около нуля градусов, однако в четверг повысилась до 11-13 градусов тепла.

    Полиция собрала материалы по этому инциденту и направит их в следственный орган для дальнейшей проверки. Решение по поведению женщины будет принято после изучения всех обстоятельств дела.

    Ранее в Севастополе задержали мужчину, который потушил Вечный огонь на Мемориале героической обороны города.

    Позже в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 15:29
    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа

    RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым по участию в ядерной программе

    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский финансист Джеффри Эпштейн и исчезнувший вместе с семьей в тайге предприниматель Сергей Усольцев были косвенно связаны через программу развития российских ядерных городов.

    Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT. В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.

    В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.

    Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.

    Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.

    Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:19
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов

    Рютте: США готовы поставить оружие на 12-15 млрд долларов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, только Вашингтон способен обеспечивать такие объемы поставок, передает РИА «Новости».

    «Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах», – заявил Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.

    В октябре президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США.

    Ранее в ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева.

    Комментарии (9)
    12 февраля 2026, 22:45
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 20:16
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    Украинское руководство планирует полностью запретить в стране российскую и русскоязычную литературу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Госкомтелерадио уже готовит проект соответствующего постановления, который может включать подобные ограничительные меры.

    «На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи», – приводятся в публикации слова министра культуры Татьяны Бережной.

    По словам чиновницы, правительство рассмотрело петицию с призывом к полному запрету печати и распространения книг на русском языке. В ответ власти активизировали работу по созданию юридических механизмов с четкой процедурой реализации.

    Бережная добавила, что действующий закон об издательском деле уже запрещает продукцию, оправдывающую спецоперацию на Украине и содержащую антиукраинские смыслы. Сейчас ведомство работает над постановлением для внедрения конкретного механизма исполнения этих норм.

    Ранее Украинский институт национальной памяти потребовал убрать памятники героям Бородинского сражения. До этого языковой омбудсмен Елена Ивановская обнаружила в мультфильме «Маша и медведь» элементы влияния КГБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.

    Комментарии (10)
    12 февраля 2026, 11:19
    МОК отстранил украинца Гераскевича от участия в Олимпиаде из-за шлема

    МОК запретил украинцу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за шлема

    Tекст: Мария Иванова

    Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за шлема, который нарушает Олимпийскую хартию, передает РИА «Новости». МОК также лишил спортсмена аккредитации и не допустил его к соревнованиям.

    В заявлении организации отмечается: »Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях».

    В МОК пояснили, что неоднократно обсуждали этот вопрос с Гераскевичем, в том числе на личных встречах. Последняя встреча прошла утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен не согласился на компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование украинским скелетонистом шлема с фотографиями погибших спортсменов.

    Ранее МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Комментарии (3)
    Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы цитатой из Queen
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину
    Бывшую дальневосточную чиновницу обвинили в создании криптопирамиды
    В РПЦ заявили о падении интереса россиян ко дню святого Валентина

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

