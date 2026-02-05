Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия»

Tекст: Елизавета Шишкова

О решении прекратить продажи через агрегатор сообщили крупнейшие гостиничные операторы страны, передает Российский союз туриндустрии.

Среди них – Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Компании объяснили уход с платформы повышением базовой комиссии с 1 февраля с 15% до 17%, что, по их мнению, приведет к росту цен для гостей и снижению рентабельности бизнеса. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, в общей сложности насчитывается около 50 тыс. номеров.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил: «Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора «Яндекс. Путешествия». К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов». Он добавил, что компания готова вернуться к сотрудничеству при изменении условий.

Генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин отметил, что повышение комиссии создает опасный прецедент для всей отрасли и угрожает государственным планам по развитию внутреннего туризма. По его словам, сохранение ставки на уровне 15% необходимо для доступности услуг и инвестиций.

В Cosmos Hotel Group сообщили, что пересмотр структуры дистрибуции связан с перераспределением бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов. В Alean Collection подчеркнули, что условия агрегатора больше не соответствуют рыночным принципам.

По мнению представителей гостиничного бизнеса, рост комиссии приведет к неминуемому удорожанию проживания, снижению инвестиций и рентабельности, особенно для малых и средних отелей, для которых агрегаторы часто являются ключевым каналом продаж. В качестве альтернативы предлагается развитие платных сервисов и премиальных опций для партнеров, а не повышение базовой ставки.

