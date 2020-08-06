Минобороны решило довести долю современных комплексов в РВСН до 81%

В 2020 году четыре полка РВСН планируется перевооружить ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс», сообщило Минобороны.

В 2019 году РВСН получил порядка 100 новых образцов вооружения и техники, еще столько же планируется направить туда до конца 2020 года, уточнили в министерстве, передает РИА «Новости».

Долю современных комплексов в РВСН планируется довести до 81%. В целом в Вооруженных силах России к концу 2020 года доля современного оружия должна вырасти до 70%, заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что РВСН смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» через три-пять лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения. Об этом заявлял эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.