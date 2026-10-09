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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 18:30 • Новости дня

    Совет фонда «Защитники Отечества» обсудил новые меры поддержки ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны Анна Цивилева и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в выездном заседании попечительского совета государственного фонда «Защитники Отечества», посвященном поддержке ветеранов спецоперации.

    В Московской области на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили развитие комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, включая технологии протезирования, адаптацию жилья и раннюю профориентацию.

    «Выбор площадки для нашего заседания неслучаен. Именно здесь специалисты РГСУ совместно с Союзом «Кибатлетика» разработали и апробировали методики реабилитации людей с ампутациями», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. Она добавила, что эти инструменты стали неотъемлемой частью программ в протезно-ортопедических центрах, а реабилитацию прошли уже порядка 650 ветеранов.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития центров протезирования, в которых специалисты помогают ветеранам встать на ноги, и указал на необходимость качественной обратной связи при оказании услуг.

    На заседании также обсуждалось развитие региональной сети фонда: после успешного запуска муниципальных отделов в Московской области, ДНР и ЛНР планируется открытие таких площадок по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень трудоустройства ветеранов спецоперации в России достиг 56,7%.

    На прошлой неделе Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах в этой сфере.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

    Комментарии (7)
    9 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    @ Olexandr17/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

    Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.

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    9 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили катера на воздушной подушке с десантом ВСУ

    Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили катера с украинским десантом под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ударных беспилотников «Молния» группировки войск «Запад» начали поражать катера на воздушной подушке, которые украинские военные используют для переброски десанта в Харьковской области.

    Украинские войска были вынуждены перейти на новый способ перемещения пехоты через реки на Харьковском направлении из-за быстрого уничтожения возводимых переправ, передает РИА «Новости».

    Теперь для переброски десанта противник пытается применять катера на воздушной подушке, однако их успешно выявляют и поражают расчеты российских ударных дронов.

    «Сейчас новые цели появились, которых раньше не было. Катера какие-то новые на воздушной подушке, отрабатываем их. У нас очень хорошо работает разведка, если она своевременно подает цели, мы сразу стараемся отработать», – рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Уфа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.

    В Харьковской области получили повреждения железнодорожная инфраструктура и АЗС.

    Командование ВСУ уничтожило собственных бойцов в этом регионе.

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    9 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

    В Сумской области за последние сутки взят под контроль населенный пункт Кияница, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе также было взято под контроль Аннополье в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, три бронемашины и три наземных робототехнических комплекса.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 бронемашин, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, в Харьковской области за последнюю неделю установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1850 военнослужащих, 15 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя, еще 12 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 163 раза, в результате чего погибли четыре человека, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «В Белгородском округе в результате обстрела погибли супруги. В Валуйском и Грайворонском округах от атак беспилотников погибли мужчина и женщина. <…> В Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 12 человек», – заявил он.

    Глава региона добавил, что шесть пострадавших продолжают лечение в больницах. Кроме того, в небе над областью за сутки сбили и подавили 205 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супружеская пара погибла при обстреле Вооруженными силами Украины поселка в Белгородском районе.

    Женщина стала жертвой атаки беспилотника ВСУ.

     При ударах украинских войск по региону погиб ребенок.

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    8 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации в Майами

    Киев отправил в Майами Буданова, Умерова и Арахамию

    Tекст: Антон Антонов

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в X со ссылкой на американский источник, что встреча в Майами должна пройти в пятницу, на ней стороны обсудят идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали с Россией и Украиной во время недавних визитов.

    Соединенные Штаты, по словам источника, пригласили на встречу также представителей Совета национальной безопасности и Минфина США, советников по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, план «послевоенного процветания» и другие аспекты конфликта.

    «Все нервничают из-за зимы. Зима будет тяжелой, если война не остановится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы выработать единое предложение», – заявил американский источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    СМИ сообщили, что Кушнер и Уиткофф обсудят в пятницу с Украиной новую мирную сделку.

    Глава Госдепа Марко Рубио в тот же день не увидел перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

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    9 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье

    В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию были пресечены, отметили в Минобороны.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

    Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.

    Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    8 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Песков: Угрозы Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России обернулись негативными последствиями для украинских граждан и экономики.

    По словам Пескова, заявления украинских властей о проведении длительной операции обернулись против самой Украины и наносят ущерб ее промышленному сектору, передает РИА «Новости».

    «Смотрите, были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины», – сказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии прослеживаемого выхода на мирное урегулирование.

    Британские средства массовой информации рассказали об уязвимости систем противовоздушной обороны Украины перед российской армией.

    В воскресенье Министерство обороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    8 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При атаке дрона ВСУ в Грайвороне погибла женщина, еще трое мирных жителей госпитализированы, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    Женщина погибла в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб в «Максе».

    По данным оперативного штаба, троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу: у мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок и еще один человек получил ранения.

    В среду мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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