Совет фонда «Защитники Отечества» обсудил новые меры поддержки ветеранов

Tекст: Валерия Городецкая

В Московской области на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили развитие комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, включая технологии протезирования, адаптацию жилья и раннюю профориентацию.

«Выбор площадки для нашего заседания неслучаен. Именно здесь специалисты РГСУ совместно с Союзом «Кибатлетика» разработали и апробировали методики реабилитации людей с ампутациями», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. Она добавила, что эти инструменты стали неотъемлемой частью программ в протезно-ортопедических центрах, а реабилитацию прошли уже порядка 650 ветеранов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития центров протезирования, в которых специалисты помогают ветеранам встать на ноги, и указал на необходимость качественной обратной связи при оказании услуг.

На заседании также обсуждалось развитие региональной сети фонда: после успешного запуска муниципальных отделов в Московской области, ДНР и ЛНР планируется открытие таких площадок по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень трудоустройства ветеранов спецоперации в России достиг 56,7%.

На прошлой неделе Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине.

Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах в этой сфере.