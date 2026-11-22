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ВС России поразили электростанцию в Запорожье и сухогруз с грузами для ВСУ
Минобороны: Российские дроны поразили в Одесской области порт и сухогруз для ВСУ
Вооруженные силы России с помощью беспилотников нанесли ночью удары по энергетике, портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны.
В результате атаки поражена электростанция «Правобережная» 330 кВ в Запорожье. Эта станция обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, сообщает Минобороны.
В порту Килия Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, которые задействованы в доставке грузов и военного имущества для ВСУ.
Также северо-восточнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Он доставлял грузы двойного назначения для украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по объектам энергетики и логистической инфраструктуры Украины, обеспечивающим нужды ВСУ.
В четверг Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским электроподстанциям, портовой инфраструктуре и сухогрузу с грузами для военных.
В среду российские военные поразили портовую инфраструктуру и сухогруз с военными грузами для ВСУ.