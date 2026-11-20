ВКС разбили компункт с секретным делопроизводством ВСУ под Харьковом

Tекст: Катерина Туманова

«В Харьковской области точным ударом поражен командный пункт 6-го рейнджерского полка ССО Украины. Предположительно, удар пришелся на укрытие, где располагалось секретное делопроизводство полка. Есть серьезные потери среди личного состава», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Харьковском направлении штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия. В районе Липцов продвижение составило до 200 метров. На Волчанском и Великобурлукском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожена боевая группа 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся выдвинуться из района Хатнего.

На Сумском направлении продолжаются позиционные бои с активным применением беспилотников. Российские силы нанесли удары по скоплениям противника в районе Сум, Шостки и других населенных пунктов.

Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» поразили стартовые площадки запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ и позиции 114-й бригады теробороны в районах Авдеевки, Понорницы и Машева.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» лишили украинские подразделения возможности обеспечивать подвоз продовольствия и боеприпасов в Харьковской области. Операторы ударных дронов группировки уничтожили танк и группу украинских военных в Харьковской области. А расчеты ПВО «Северян» уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 130 летевших в сторону приграничных регионов украинских БПЛА.