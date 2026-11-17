Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Исторический музей Атланты вывесил флаг России в память о после Дарчиеве
Американский музей вывесил флаг России в память об умершем после Дарчиеве
Исторический музей Атланты Millennium Gate в американском штате Джорджия вывесил флаг России в память о скончавшемся российском после в США Александре Дарчиеве.
Российский триколор появился на здании музея в связи со скоропостижной смертью посла России в США Александра Дарчиева, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Вашингтоне.
Инициатором акции стал председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук – младший. В диппредставительстве отметили, что дипломат и американский чиновник неоднократно встречались для обсуждения восстановления культурно-гуманитарных связей и популяризации общих страниц истории двух стран.
«Глубоко признательны американскому коллеге за неравнодушие и дружескую поддержку», – подчеркнули в посольстве.
Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве от хронического заболевания в возрасте 66 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал скончавшегося посла в США Александра Дарчиева профессионалом высочайшей пробы.
Госдеп США выразил соболезнования родным и близким российского дипломата.
Также официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной смерти Александра Дарчиева хроническое заболевание.