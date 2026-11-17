Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Силы ПВО уничтожили более ста летевших на Москву дронов с полуночи
Системы ПВО сбили с полуночи 113 направлявшихся в Москву дронов
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи системы противовоздушной обороны ликвидировали более 100 беспилотников на подлете к Москве.
«Двадцать БПЛА, летевших на Москву, сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в Max-канале в шесть утра.
Градоначальник уточнил, что с полуночи вторника дежурными силами ПВО Минобороны на подлете к городу уничтожено 113 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин ранее сообщал, что число сбитых с полуночи летевших на Москву дронов превысило 90 штук. Более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города. Вечером понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.